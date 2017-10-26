القوات العراقية تضع استعادة القائم من داعش نصب عينيها

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 5 صفر 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

نحن في مرحلة القضاء على "إسرائيل" وليس الاعتراف بها/ وضعنا حسابات دقيقة للحفاظ على سلاح المقاومة

نحن في مرحلة القضاء على "إسرائيل" وليس الاعتراف بها/ وضعنا حسابات دقيقة للحفاظ على سلاح المقاومة الوقت- احتضن مركز "نور" للدراسات والبحوث ندوة حوارية جمعت وفد حركة حماس الى طهران بالمتخصصين والباحثين الإيرانيين حيث أكدت الكلمات على ضرورة التمسك بسلاح المقاومة لنصرة القضية الفلسطينية وتحرير القدس الشريف...

المصالحة بين حركة فتح وحماس تعود بالنفع على حماس سوف يكون الإتفاق بين فتح وحماس لصالح الأخير، لأن كل من المجلس القيادي وحماس وجهاد يؤكدون الآن على عدم استخدام أساليب التطبيع مع إسرائيل، في حين أن فتح والقيادة العامة يتماشون مع قيادة حماس. أن تقارب فتح وحماس الى بعضهما، سيعزز موقف إيران وجبهة المقاومة بين الفصائل الفلسطينية في حال تم تعزيز قوة حماس وموقفها المُقاوم.

كواليس الدعم الاسرائيلي لمشروع مسعود بارزاني الإنفصالي؟ الوقت- الدعم الاسرائيلي لانفصال إقليم كردستان العراق ليس بالخفي على أحد على الرغم من وجود رفض دولي علني لهذا الانفصال من قبل أقرب الحلفاء للكيان الاسرائيلي، إلا ...

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أخبار

الحرس الثوري يقضي على خلية إرهابية قرب الحدود التركية

الحرس الثوري يقضي على خلية إرهابية قرب الحدود التركية

الوقت- قضى اليوم الخميس الحرس الثوري الايراني على مجموعة إرهابية..

جسر بن سلمان المستقبلي مرهون بموافقة اسرائيل الوقت- بعد أن أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إطلاقه الثلاثاء الماضي..

القوات العراقية تضع استعادة القائم من داعش نصب عينيها الوقت- أعلنت القوات العراقية المشتركة انطلاق معركة تحرير بلدة القائم..

العبادي في طهران لبحث أزمات المنطقة بعد زيارته لأنقرة والرياض الوقت- وصل مساء الأربعاء رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي" إلى ايران..

نائب أمريكي يدعو لإنهاء أزمة اليمن ووقف الدعم العسكري للسعودية الوقت- دعا اليوم الخميس نائب ديمقراطي بالكونغرس الأمريكي لإنهاء..

"اقتحام المسجد الأقصى" هدية نتنياهو لمسؤول اسرائيلي "اقتحام المسجد الأقصى" هدية نتنياهو لمسؤول اسرائيلي

واشنطن بوست: استفتاء كردستان زاد من شعبية الحكومة العراقية واشنطن بوست: استفتاء كردستان زاد من شعبية الحكومة العراقية

الجيش السوري يحرر أكبر أحياء دير الزور+خريطة مفصلة الجيش السوري يحرر أكبر أحياء دير الزور+خريطة مفصلة

القوات العراقية تستعيد السيطرة على منفذ اليعربية مع سوريا بعد انسحاب الأكراد القوات العراقية تستعيد السيطرة على منفذ ربيعة مع سوريا بعد انسحاب الأكراد

ترسانة داعش العسكرية بقبضة الجيش السوري (فيديو) الوقت- بعد أن مني التنظيم الارهابي بهزائم عدّة، تمكّن الجيش السوري..

لهذا السبب يرفض الحشد الشعبي مبادرة كردستان بتجميد نتائج الاستفتاء الوقت- رفض الحشد الشعبي العراقي اليوم الاربعاء، المبادرة التي طرحتها..

5600 داعشي يفرّون الى بلادهم بعد هزيمة التنظيم الوقت- أرغمت انتصارات الجيش السوري والقوات العراقية المشتركة الأخيرة..

ترامب في الداخل الأمريكي.. كاذب أذلّ البلاد الوقت- سلّطت الصحف العالمية على النزاع القائم بين الرئيس الأمريكي..

بالخرائط المفصلة..الجيش السوري يحرر 57500كم2 من ارهابيي داعش بالخرائط المفصلة..الجيش السوري يحرر 57500كم2 من ارهابيي داعش

صحيفة تركية: أردوغان ينام كل يوم في غرفة خوفاً على حياته صحيفة تركية: أردوغان ينام كل يوم في غرفة خوفاً على نفسه

أنور عشقي "يتفاخر" بوجود علاقات بين السعودية و"اسرائيل" أنور عشقي "يتفاخر" بوجود علاقات بين السعودية و"اسرائيل"

الكونغرس الأمريكي يفتح تحقيقاً برلمانياً مع أوباما وكلينتون الكونغرس الأمريكي يفتح تحقيقاً قضائياً مع أوباما وكلينتون

ترامب يوقّع على قرار يسمح باستئناف استقبال اللاجئين وفق معايير مشددة لمواطني 11 دولة ترامب يوقّع على قرار يسمح باستئناف استقبال اللاجئين وفق معايير مشددة لمواطني 11 دولة

حكومة اقليم كردستان العراق تعلن تجميد نتائج الاستفتاء حكومة اقليم كردستان العراق تعلن تجميد نتائج الاستفتاء

محمد بن سلمان يثير حفيظة الشارع المصري بمشروع "نيوم" محمد بن سلمان يثير حفيظة الشارع المصري بمشروع "نيوم"

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

5600 داعشي يفرّون الى بلادهم بعد هزيمة التنظيم

ترسانة داعش العسكرية بقبضة الجيش السوري (فيديو)

أنور عشقي "يتفاخر" بوجود علاقات بين السعودية و"اسرائيل"

نائب أمريكي يدعو لإنهاء أزمة اليمن ووقف الدعم العسكري للسعودية

واشنطن بوست: استفتاء كردستان زاد من شعبية الحكومة العراقية

ترامب في الداخل الأمريكي.. كاذب أذلّ البلاد

القوات العراقية تضع استعادة القائم من داعش نصب عينيها

تشيلسي يسقط إيفرتون في كأس الرابطة

مواقع أجنبية تسدل الستار عن فضيحة بعد إعصار هارفي

خبراء يقدمون لك معلومات ثمينة عن كيفية التصرف مع مديرك العصبي

الحرب السعودية على سوريا مستمرّة.. تواطؤ واضح وشراكة في سفك دماء السوريّين

لهذا السبب يرفض الحشد الشعبي مبادرة كردستان بتجميد نتائج الاستفتاء

لاعب ينقذ حارس من الموت فيتوج بجائزة الروح

إيران تتفق مع شركات أوروبية لتنفيذ مشاريع بتروكيماوية

محاولة أمريكية للتعمية على تواطؤها مع داعش في الرقة

الشيطان الروسي يعود.. موسكو تكشف عن صاروخ لايُقهر

الدفاع الروسية: تحرير 92.6% من الأراضي السورية من ارهابيي داعش

محمد بن سلمان يثير حفيظة الشارع المصري بمشروع "نيوم"

وداعاً ابو يعرب... في أمان الله فيوم ميلادك هو يوم استشهادك فليكتب التاريخ اسطورتك

شهادات حيّة عن التعذيب في ظلمات السجون السعودية

بلجيكية داعشية في يد "قسد".. ماذا في كمبيوترها المحمول من مفاجآت؟

كيف تحمون شبكاتكم بعد إكتشاف طريقة إختراقها

أول مزاد في إيطاليا يسمح باستخدام بيتكوين

تزايد قلق الكيان الصهيوني من طائرات المقاومة المسيرة بدون طيار

كواليس الدعم الاسرائيلي لمشروع مسعود بارزاني الإنفصالي؟

هارتس :اسرائيل باعت اسلحة لميانمار استخدمت ضد مسلمي الروهينغا

هل يقود اللواء عباس ابراهيم التنسيق السياسي كما الأمني مع سوريا؟

بالفيديو..فضيحة تهز السعودية و أبطالها اطفال مدارس!

هل ستسمع خبر وفاتك عندما تموت؟ العلم يقول "نعم"!

الجيش السوري يستعيد أكبر حقل نفطي في البلاد

بالصورة، اول جريمة قتل امرأة في السعودية بعد يومين على القرار الملكي!

شاهدوا بالصورة ولأول مرة الوجه الحقيقي لـ "سفاح داعش"!

صحيفة بريطانية: هذا البلد هو معقل تنظيم داعش المنسي

مسؤول روسي رفيع: هذه هي المفاجأة الكبيرة التي يحضرها كيم جونغ اون لترامب نهار الثلاثاء القادم!

بالصور...خسائر تنظيم داعش على طريق دير الزور- السخنة

إحصائيات صادمة عن ضحايا إطلاق النار في أمريكا بلسان نانسي بيلوسي

ترامب يستعد الى نقل قاعدة العديد الأمريكية في قطر إلى السعودية!

مسلمو الغرب ضحية "إزدواجية المعايير"

الملك سلمان يحلق إلى موسكو، زيارة استراتيجية أم إقرار بالعجز؟!

تصريحات نارية لرئيس هيئة الأركان الأمريكي عن روسيا والصين

قناة أمريكية ايفانكا وتيلرسون يصفان ترامب بـ "المجنون"!

محاولة اقتحام قصر الملك سلمان بجدة.. والسفارة الأمريكية تحذّر رعاياها

صحيفة أميركية: رغم قرار الملك، النساء السعوديات لن يتمكن من قيادة السيارات

سعوديون يدعون لعاصفة حزم ضد بوتين.. ماهو السبب؟

شاهد بالفيديو اللحظات الاولى لهجوم داعش على فريق التلفزيون الإيراني في الميادين السورية!

ملفات

یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
أخبار

القوات العراقية تضع استعادة القائم من داعش نصب عينيها

الخميس 5 صفر 1439
 
 
 
 
 
القوات العراقية تضع استعادة القائم من داعش نصب عينيها

مواضيع ذات صلة

القوات العراقية تستعيد السيطرة على منفذ اليعربية مع سوريا بعد انسحاب الأكراد

القوات العراقية تنفي وقع اشتباكات مع البيشمركة غرب الموصل

توتر على خطوط التماس بين القوات العراقية وميليشيات بارزاني

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أعلنت القوات العراقية المشتركة انطلاق معركة تحرير بلدة القائم من تنظيم داعش الارهابي، وجاء هذا الإعلان على لسان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

وفي بيان له أعلن العبادي: إن القوات العراقية تزحف للقضاء على آخر معقل للإرهاب في العراق لتحرير القائم وراوة والقرى والقصبات في غرب الأنبار والتي ستعود جميعها إلى أرض الوطن بعزيمة وصمود مقاتلينا الأبطال.

وتابع رئيس الوزراء العراقي: أعلن على بركة الله ونصره انطلاق عملية تحرير القائم ...وليس أمام الدواعش غير الموت أو الاستسلام.

وفي وقت سابق أكد قائد عسكري عراقي استكمال الاستعدادات لإطلاق عملية استعادة القائم وراوَه على الحدود مع سوريا من قبضة تنظيم داعش. وذكر الضابط العراقي أن قوات الحشد الشعبي العراقي ستتولى محور جنوبي غرب القائم.

وأسقطت الطائرات العراقية قبل بدء المعركة منشورات تحض المدنيين في القائم وراوة على الابتعاد عن معاقل داعش وتطالب المقاتلين من السكان المحليين بالاستسلام.

وذكرت مصادر أنه فرّ عدد كبير من عناصر داعش الارهابي من القائم باتجاه الأراضي السورية تزامنا مع قرب إعلان انطلاق العمليات الخطة العسكرية فيما يتقدم الجيش من محور راوة نحو الهدف نفسه.

يشار الى أن الحكومة العراقية تعتبر تأمين الطريق الدولي مع الأردن وسوريا باتجاه الرمادي مركز محافظة الأنبار من أولوياتها.

وانطلقت معركة تحرير القائم تزامنا مع إعلان قوات الجيش السوري إطلاق عملية عسكرية في مدينة البوكمال على الحدود مع العراق لتحريرها من داعش.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

القوات داعش استعادة القائم تحرير

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

استقرار قوات حركة النجباء في حدود مدينة ربيعة
احتجاجات على العنصرية في أمريكا
عودة أهالي كركوك لمنازلهم بعد 3 أعوام من النزوح
اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين لانفصال كتالونيا
استقرار قوات حركة النجباء في حدود مدينة ربيعة

استقرار قوات حركة النجباء في حدود مدينة ربيعة

القوات اليمنية واللجان تدمران آلية عسكرية للميليشيات السعودية
البحرينيون يتظاهرون دعماً للشيخ عيسى قاسم
أطفال ميانمار يعيشون حياة بائسة في الملاجئ
الجيش السوري يتصدى لهجمات جبهة النصرة في ريف حماة