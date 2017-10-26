القوات العراقية تضع استعادة القائم من داعش نصب عينيها

الوقت- أعلنت القوات العراقية المشتركة انطلاق معركة تحرير بلدة القائم من تنظيم داعش الارهابي، وجاء هذا الإعلان على لسان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

وفي بيان له أعلن العبادي: إن القوات العراقية تزحف للقضاء على آخر معقل للإرهاب في العراق لتحرير القائم وراوة والقرى والقصبات في غرب الأنبار والتي ستعود جميعها إلى أرض الوطن بعزيمة وصمود مقاتلينا الأبطال.

وتابع رئيس الوزراء العراقي: أعلن على بركة الله ونصره انطلاق عملية تحرير القائم ...وليس أمام الدواعش غير الموت أو الاستسلام.

وفي وقت سابق أكد قائد عسكري عراقي استكمال الاستعدادات لإطلاق عملية استعادة القائم وراوَه على الحدود مع سوريا من قبضة تنظيم داعش. وذكر الضابط العراقي أن قوات الحشد الشعبي العراقي ستتولى محور جنوبي غرب القائم.

وأسقطت الطائرات العراقية قبل بدء المعركة منشورات تحض المدنيين في القائم وراوة على الابتعاد عن معاقل داعش وتطالب المقاتلين من السكان المحليين بالاستسلام.

وذكرت مصادر أنه فرّ عدد كبير من عناصر داعش الارهابي من القائم باتجاه الأراضي السورية تزامنا مع قرب إعلان انطلاق العمليات الخطة العسكرية فيما يتقدم الجيش من محور راوة نحو الهدف نفسه.

يشار الى أن الحكومة العراقية تعتبر تأمين الطريق الدولي مع الأردن وسوريا باتجاه الرمادي مركز محافظة الأنبار من أولوياتها.

وانطلقت معركة تحرير القائم تزامنا مع إعلان قوات الجيش السوري إطلاق عملية عسكرية في مدينة البوكمال على الحدود مع العراق لتحريرها من داعش.