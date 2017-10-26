شويبله: اليونان خرجت من كابوس الأزمة الإقتصادية

الوقت- أكد وزير المالية الألماني السابق فولفغانغ شويبله في بيان صحفي له أن اليونان قد خرجت من نفق الأزمة بعد اتباعها سياسة تقشف.

وأشار شويبله إلى أن "الخطط المتتالية لتقويم الأوضاع المالية التي اتبعتها اليونان سمحت لهذا البلد بالخروج مما وصفه الصحافي اليوناني بالكابوس"، وأضاف "ولقد انتهى هذا الكابوس، إن الأرقام عام 2017 تشير إلى أن الوضع في طور التصحيح".

وأوضح شويبله "نعتبر أن اليونان ستنهض بدون اتخاذ تدابير جديدة وستعود إلى الأسواق”، طبقاً للتوقعات في آب 2018، بحسب الترجمة اليونانية للمقابلة، وأكد أنّه “لن يكون من الضروري تخفيف أعباء الديون مرة جديدة عن اليونان، وهو ما طالب به صندوق النقد الدولي بصورة خاصة وأشار إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد محادثات أجراها مع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس".

وأكد شوبيله أن مشكلة اليونان "في العقد المقبل المشكلة ليست الدين (البالغ 180% من إجمالي الناتج الداخلي) بل مواصلة الإصلاحات لعدم العودة إلى الوراء".