إيران تنتج مبيدات نانوية غير ملوثة للبيئة

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  الجمعة 6 صفر 1439
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نحن في مرحلة القضاء على "إسرائيل" وليس الاعتراف بها/ وضعنا حسابات دقيقة للحفاظ على سلاح المقاومة

نحن في مرحلة القضاء على "إسرائيل" وليس الاعتراف بها/ وضعنا حسابات دقيقة للحفاظ على سلاح المقاومة الوقت- احتضن مركز "نور" للدراسات والبحوث ندوة حوارية جمعت وفد حركة حماس الى طهران بالمتخصصين والباحثين الإيرانيين حيث أكدت الكلمات على ضرورة التمسك بسلاح المقاومة لنصرة القضية الفلسطينية وتحرير القدس الشريف...

المصالحة بين حركة فتح وحماس تعود بالنفع على حماس سوف يكون الإتفاق بين فتح وحماس لصالح الأخير، لأن كل من المجلس القيادي وحماس وجهاد يؤكدون الآن على عدم استخدام أساليب التطبيع مع إسرائيل، في حين أن فتح والقيادة العامة يتماشون مع قيادة حماس. أن تقارب فتح وحماس الى بعضهما، سيعزز موقف إيران وجبهة المقاومة بين الفصائل الفلسطينية في حال تم تعزيز قوة حماس وموقفها المُقاوم.

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البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

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إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
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تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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علوم وتكنولوجيا

إيران تنتج مبيدات نانوية غير ملوثة للبيئة

الجمعة 6 صفر 1439
 
 
 
 
 
إيران تنتج مبيدات نانوية غير ملوثة للبيئة
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الوقت- قام باحثون ايرانيون بإنتاج مبيدات نانوية للآفات غير ملوثة للبيئة، من أجل انتاج محاصيل زراعية ذات جودة عالية.

وفي هذا الإطار، أشارت "نرجس معماري زاده" دكتورة ومختصة في علم الأمراض النباتية، وقائدة هذا المشروع إلى أن"استخدام مبيدات الآفات الكيميائية هو أحد أهم الاستراتيجيات لمكافحة الآفات الزراعية، ويمكن أن يؤدي استخدام تركيبات مبيدات الآفات غير الملائمة إلى مخاطر كبيرة لايمكن دفعها، مثل تلف المحاصيل الزراعية، وزيادة تكاليف مكافحة الآفات، وزيادة استخدام مبيدات الآفات والملوثات البيئية".

وأكدت أن هذه المشاكل شكلت حافزاً لإنتاج تركيبات لمبيدات بيولوجية تتكيف مع استخدام تكنولوجيا النانو، للتغلب على سلبيات المبيدات الكيميائية، بالإضافة إلى ذلك فهي تعمل على تقليل الأثر البيئي للملوثات.

وأوضحت في بيان لها أن "هذا المنتج يمكن استخدامه في مجموعة واسعة من الحقول الزراعية والحدائق"، وأضافت أن هذا "المشروع نال براءة اختراع في الولايات المتحدة” كما حصل على موافقة نانومترية من لجنة تكنولوجيا النانو."

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ايران مبيدات مبيدات نانوية محاصيل زراعية

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