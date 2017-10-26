إيران تنتج مبيدات نانوية غير ملوثة للبيئة

الوقت- قام باحثون ايرانيون بإنتاج مبيدات نانوية للآفات غير ملوثة للبيئة، من أجل انتاج محاصيل زراعية ذات جودة عالية.

وفي هذا الإطار، أشارت "نرجس معماري زاده" دكتورة ومختصة في علم الأمراض النباتية، وقائدة هذا المشروع إلى أن"استخدام مبيدات الآفات الكيميائية هو أحد أهم الاستراتيجيات لمكافحة الآفات الزراعية، ويمكن أن يؤدي استخدام تركيبات مبيدات الآفات غير الملائمة إلى مخاطر كبيرة لايمكن دفعها، مثل تلف المحاصيل الزراعية، وزيادة تكاليف مكافحة الآفات، وزيادة استخدام مبيدات الآفات والملوثات البيئية".

وأكدت أن هذه المشاكل شكلت حافزاً لإنتاج تركيبات لمبيدات بيولوجية تتكيف مع استخدام تكنولوجيا النانو، للتغلب على سلبيات المبيدات الكيميائية، بالإضافة إلى ذلك فهي تعمل على تقليل الأثر البيئي للملوثات.

وأوضحت في بيان لها أن "هذا المنتج يمكن استخدامه في مجموعة واسعة من الحقول الزراعية والحدائق"، وأضافت أن هذا "المشروع نال براءة اختراع في الولايات المتحدة” كما حصل على موافقة نانومترية من لجنة تكنولوجيا النانو."