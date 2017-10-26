خبراء غربيون وإسرائيليون: قوة إيران أكبر بكثير مما تتصوره أمريكا

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  الخميس 5 صفر 1439
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نحن في مرحلة القضاء على "إسرائيل" وليس الاعتراف بها/ وضعنا حسابات دقيقة للحفاظ على سلاح المقاومة

نحن في مرحلة القضاء على "إسرائيل" وليس الاعتراف بها/ وضعنا حسابات دقيقة للحفاظ على سلاح المقاومة الوقت- احتضن مركز "نور" للدراسات والبحوث ندوة حوارية جمعت وفد حركة حماس الى طهران بالمتخصصين والباحثين الإيرانيين حيث أكدت الكلمات على ضرورة التمسك بسلاح المقاومة لنصرة القضية الفلسطينية وتحرير القدس الشريف...

المصالحة بين حركة فتح وحماس تعود بالنفع على حماس سوف يكون الإتفاق بين فتح وحماس لصالح الأخير، لأن كل من المجلس القيادي وحماس وجهاد يؤكدون الآن على عدم استخدام أساليب التطبيع مع إسرائيل، في حين أن فتح والقيادة العامة يتماشون مع قيادة حماس. أن تقارب فتح وحماس الى بعضهما، سيعزز موقف إيران وجبهة المقاومة بين الفصائل الفلسطينية في حال تم تعزيز قوة حماس وموقفها المُقاوم.

كواليس الدعم الاسرائيلي لمشروع مسعود بارزاني الإنفصالي؟ الوقت- الدعم الاسرائيلي لانفصال إقليم كردستان العراق ليس بالخفي على أحد على الرغم من وجود رفض دولي علني لهذا الانفصال من قبل أقرب الحلفاء للكيان الاسرائيلي، إلا ...

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

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الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
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إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
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تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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تقارير

خبراء غربيون وإسرائيليون: قوة إيران أكبر بكثير مما تتصوره أمريكا

الخميس 5 صفر 1439
 
 
 
 
 
خبراء غربيون وإسرائيليون: قوة إيران أكبر بكثير مما تتصوره أمريكا

كارمي: قوة إيران تقض مضاجع الإدارة الأمريكية وحلفائها في المنطقة

أكد الخبير الإسرائيلي "أومر كارمي" أن قوة إيران تفوق بكثير ما تتصوره واشنطن في هذا المجال، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من هذه القوة التي باتت تقض مضاجع الإدارة الأمريكية وحلفائها في المنطقة.

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الوقت - بعد الخطاب الأخير الذي ألقاه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن إيران والذي أشار فيه إلى النفوذ الواسع الذي تتمتع به الجمهورية الإسلامية في عموم المنطقة والعالم، كتب العديد من الخبراء والمحللين السياسيين عن هذا الموضوع، مؤكدين بأن قوة إيران أوسع بكثير مما تتصوره واشنطن.

في هذا السياق كتب "أومر كارمي" الخبير في الجيش الإسرائيلي مقالاً نشره موقع "معهد واشنطن" للدراسات الاستراتيجية أكد فيه أن القوة التي تتمتع بها إيران في الشرق الأوسط لايمكن حصرها في محور المقاومة الذي يتصدى للمشروع الصهيوأمريكي في عموم المنطقة والذي حقق انتصارات كبيرة في العراق وسوريا ولبنان واليمن، بل تتعداه إلى مديات أبعد، ما جعل من الصعب جداً مواجهة هذه القوة على المديين القريب والبعيد.

وقال الخبير الإسرائيلي إن القوى التابعة لمحور المقاومة والتي تدعمها إيران بقوة باتت تشكل كابوساً يقض مضاجع القوى الغربية بزعامة أمريكا التي تسعى للهيمنة على مقدرات المنطقة.

وأضاف أن قوات حرس الثورة الإسلامية في إيران لاسيّما فيلق القدس بقيادة اللواء قاسم سليماني تملك من الخبرة والاستعداد الكافي الذي يؤهلها لتغيير موازين القوى لصالح محور المقاومة، مشدداً على ضرورة التنسيق بين أمريكا والكيان الإسرائيلي والأطراف الغربية والإقليمية الحليفة لهما لمواجهة ما أسماه هذا الخطر.

كما دعا هذا الخبير الإسرائيلي إلى تشديد الضغوط على إيران خصوصاً قوات حرس الثورة للحيلولة دون استمرارها في دعم المقاومة، مقترحاً وضع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب لتقييد حركته والحد من تأثيره في المنطقة، معترفاً في الوقت ذاته بأن هذا الإجراء غير مضمون النتائج نظراً لما يتمتع به الحرس الثوري من إمكانات واسعة وخطط استراتيجية تمكنه من إحباط هذا المخطط في نهاية المطاف.

واعتبر كارمي الضغط على الحركات الثورية الشيعية التي توالي إيران لاسيّما حزب الله لبنان وفصائل الحشد الشعبي في العراق بأنه يمثل أحد الطرق التي يمكن من خلالها التضييق على قدرة إيران في المنطقة، لكنه أقر في الوقت ذاته بأن هذه الحركات والفصائل بلغت من القوة حداً لايمكن معه التأثير على قراراتها الاستراتيجية واندفاعها في مواجهة المشروع الأمريكي حتى في حال وضعت واشنطن الحرس الثوري على لائحة الإرهاب أو قامت بتشديد الضغوط عليه في المستقبل.

كما اقترح هذا الخبير الإسرائيلي على المخابرات الأمريكية أن تقوم بمد جسور مع بعض الشرائح الاجتماعية في الوسط الشيعي في عموم المنطقة لإحداث فجوة بين الجمهورية الإسلامية في إيران وهذه الشرائح، مستدركاً بالقول بأن الأواصر العقائدية التي تربط الشيعة بالجمهورية الإسلامية لايمكن أن تخضع لحسابات سياسية أو مصالح مادية آنيّة، وهذا ما أثبتته التجارب خلال السنوات الأخيرة خصوصاً بعد الدور الكبير الذي لعبته إيران في التصدي للجماعات الإرهابية التي تستهدف الأمن والاستقرار في عموم المنطقة.  

كما دعا كارمي الدول الإقليمية ذات الأغلبية السنيّة إلى تقوية علاقاتها مع الشيعة لإبعادهم عن إيران، لكنه أشار أيضاً إلى أن هذا الأسلوب قد ثبت فشله أيضاً رغم محاولات السعودية والدول الدائرة في فلكها كالإمارات لاستمالة بعض الأطراف الشيعية لتحقيق هذا الهدف.

ولم ينس الخبير الإسرائيلي الإشارة إلى أهمية العامل الاقتصادي في إمكانية جر بعض الأطراف الشيعية لإبعادها عن إيران بعد أن عجزت الطروحات الأيديولوجية المعادية في تحقيق هذا الهدف، معوّلاً في ذلك على حاجة شرائح في الوسط الشيعي للدعم الاقتصادي بسبب الأخطاء التي ارتكبت في هذا المجال من قبل بعض الدوائر المحسوبة على الشيعة.

وختم كارمي مقاله بالتأكيد على أهمية اللعب على وتر الطائفية لخلق فجوات بين السنّة والشيعة، معتبراً ذلك بأنه من شأنه أن يشغل الجمهورية الإسلامية في نزاعات جانبية تبعدها بالتالي عن دعم محور المقاومة والتصدي للمشروع الصهيوأمريكي في المنطقة، بحسب اعتقاده.

 

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أومر كارمي معهد واشنطن إيران أمريكا دونالد ترامب العراق سوريا محور المقاومة حزب الله الكيان الإسرائيلي السعودية

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