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  الخميس 5 صفر 1439
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نحن في مرحلة القضاء على "إسرائيل" وليس الاعتراف بها/ وضعنا حسابات دقيقة للحفاظ على سلاح المقاومة

نحن في مرحلة القضاء على "إسرائيل" وليس الاعتراف بها/ وضعنا حسابات دقيقة للحفاظ على سلاح المقاومة الوقت- احتضن مركز "نور" للدراسات والبحوث ندوة حوارية جمعت وفد حركة حماس الى طهران بالمتخصصين والباحثين الإيرانيين حيث أكدت الكلمات على ضرورة التمسك بسلاح المقاومة لنصرة القضية الفلسطينية وتحرير القدس الشريف...

المصالحة بين حركة فتح وحماس تعود بالنفع على حماس سوف يكون الإتفاق بين فتح وحماس لصالح الأخير، لأن كل من المجلس القيادي وحماس وجهاد يؤكدون الآن على عدم استخدام أساليب التطبيع مع إسرائيل، في حين أن فتح والقيادة العامة يتماشون مع قيادة حماس. أن تقارب فتح وحماس الى بعضهما، سيعزز موقف إيران وجبهة المقاومة بين الفصائل الفلسطينية في حال تم تعزيز قوة حماس وموقفها المُقاوم.

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البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

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رياضة

بويل مدرباً جديداً لليستر سيتي

الخميس 5 صفر 1439
 
 
 
 
 
بويل مدرباً جديداً لليستر سيتي
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الوقت- عیّن نادي ليستر سيتي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز "كلود بويل" مدرباً جديداً له بدلاً لكريج شكسبير الذي أقيل بسبب نتائجه السيئة مع الفريق هذا الموسم.

وقد تمت إقالة المدرب كريج شكسبير في الأسبوع الماضي من تدريب النادي ليستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2016، وصاحب المركز 18 في جدول الترتيب حالياً.

وفي هذا الإطار، اشار بويل البالغ من العمر 56 عاماً، على صفحة النادي "إنه لشرف كبير أن أتولى تدريب ليستر سيتي. هو ناد تتوافق قيمه وطموحاته مع قيمي وطموحاتي".

وأضاف "الفرصة التي سنحت لمساعدة النادي على البناء على إنجازاته السابقة مثيرة بحق، وأتطلع قدما للعمل مع الملاك واللاعبين والطاقم الفني والمشجعين لتحقيق نجاحات تدوم طويلا".

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ليستر سيتي الدوري الإنجليزي كريج شكسبير كلود بويل

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