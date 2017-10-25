بويل مدرباً جديداً لليستر سيتي

الوقت- عیّن نادي ليستر سيتي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز "كلود بويل" مدرباً جديداً له بدلاً لكريج شكسبير الذي أقيل بسبب نتائجه السيئة مع الفريق هذا الموسم.

وقد تمت إقالة المدرب كريج شكسبير في الأسبوع الماضي من تدريب النادي ليستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2016، وصاحب المركز 18 في جدول الترتيب حالياً.

وفي هذا الإطار، اشار بويل البالغ من العمر 56 عاماً، على صفحة النادي "إنه لشرف كبير أن أتولى تدريب ليستر سيتي. هو ناد تتوافق قيمه وطموحاته مع قيمي وطموحاتي".

وأضاف "الفرصة التي سنحت لمساعدة النادي على البناء على إنجازاته السابقة مثيرة بحق، وأتطلع قدما للعمل مع الملاك واللاعبين والطاقم الفني والمشجعين لتحقيق نجاحات تدوم طويلا".