"اقتحام المسجد الأقصى" هدية نتنياهو لمسؤول اسرائيلي

الوقت- بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اقتحم عضو الكنيست عن حزب "الليكود" اليميني، يهودا غليك، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك في تحدي واضح لمشاعر الفلسطينيين و المسلمين.

واعرب غليك، من داخل الاقصى المبارك في القدس المحلتة عن شكره لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً: "شكرا جزيلا لك عزيزي رئيس الوزراء، هدية رائعة لمناسبة زفاف ابني، وبادرة إنسانية طيبة بالنسبة لي".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد منع السياسيين وأعضاء الكنيست من دخول المسجد الأقصى نهاية عام 2015، بعد الأحداث التي شهدتها مدينة القدس والأراضي الفلسطينية إثر تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، ولكن نتنياهو ألغى هذا المنع بداية الشهر الجاري، ولكنه اشترط الحصول على موافقته قبل الدخول.

واقتحم غليك برفقة النائب شولا معلم من حزب البيت اليهودي، قبل اشهر باحات المسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعتين من المستوطنين، وسط حماية أمنية من شرطة الاحتلال.