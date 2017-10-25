الشباب السعودي بين مطرقة "رؤية 2030" وسندان "مشروع نيوم"!

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  الأربعاء 4 صفر 1439
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نحن في مرحلة القضاء على "إسرائيل" وليس الاعتراف بها/ وضعنا حسابات دقيقة للحفاظ على سلاح المقاومة

نحن في مرحلة القضاء على "إسرائيل" وليس الاعتراف بها/ وضعنا حسابات دقيقة للحفاظ على سلاح المقاومة الوقت- احتضن مركز "نور" للدراسات والبحوث ندوة حوارية جمعت وفد حركة حماس الى طهران بالمتخصصين والباحثين الإيرانيين حيث أكدت الكلمات على ضرورة التمسك بسلاح المقاومة لنصرة القضية الفلسطينية وتحرير القدس الشريف...

المصالحة بين حركة فتح وحماس تعود بالنفع على حماس سوف يكون الإتفاق بين فتح وحماس لصالح الأخير، لأن كل من المجلس القيادي وحماس وجهاد يؤكدون الآن على عدم استخدام أساليب التطبيع مع إسرائيل، في حين أن فتح والقيادة العامة يتماشون مع قيادة حماس. أن تقارب فتح وحماس الى بعضهما، سيعزز موقف إيران وجبهة المقاومة بين الفصائل الفلسطينية في حال تم تعزيز قوة حماس وموقفها المُقاوم.

كواليس الدعم الاسرائيلي لمشروع مسعود بارزاني الإنفصالي؟ الوقت- الدعم الاسرائيلي لانفصال إقليم كردستان العراق ليس بالخفي على أحد على الرغم من وجود رفض دولي علني لهذا الانفصال من قبل أقرب الحلفاء للكيان الاسرائيلي، إلا ...

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

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ترسانة داعش العسكرية بقبضة الجيش السوري (فيديو)

ترسانة داعش العسكرية بقبضة الجيش السوري (فيديو)

الوقت- بعد أن مني التنظيم الارهابي بهزائم عدّة، تمكّن الجيش السوري..

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المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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تقارير

الشباب السعودي بين مطرقة "رؤية 2030" وسندان "مشروع نيوم"!

الأربعاء 4 صفر 1439
 
 
 
 
 
الشباب السعودي بين مطرقة "رؤية 2030" وسندان "مشروع نيوم"!

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الوقت- تسعى السعودية جاهدة منذ السنوات الأربعة الماضية الى النهوض مجددا على الساحة الاقتصادية العالمية، وذلك بعد الانتكاسات الكبيرة التي تعرض لها اقتصادها (انخفاض هائل في الاحتياطي النقدي بلغ اكثر من 150 مليار دولار) جراء حربها على اليمن والهبوط المذهل لأسعار النفط.

ويسعى الامير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية، منذ تسلمه لولاية العهد جاهداً الى احداث تغيير جذري في الاقتصاد السعودي عبر تقديم خطط وطموحات كان من بينها مشروع مدينة "نيوم" في إطار "رؤيته 2030".

مشروع "نيوم"

ومن اجل النهوض مجدداً بـ "رؤية الامير 2030 "، أطلق بن سلمان يوم امس الثلاثاء، مشروع "نيوم" الاستثماري كتطلع جديد من اجل حل الازمة الاقتصادية التي تعانيها السعودية. ويهدف المشروع إلى تأسيس منطقة خاصة جديدة تقع شمال غرب السعودية، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلومتراً. وسيربط هذا المشروع كل من السعودية ومصر والاردن، وستبلغ المساحة الاجمالية 26,500 كيلومتر مربع.

واثناء عرض فيلم المشروع خلال المؤتمر ظهرت خارطة المنطقة التي سيتم عليها المشروع السعودي، وكانت المفاجأة انها ضمت جزيرتي تيران وصنافير.

دخول تيران وصنافير في المشروع اثار موجة واسعة من الانتقادات في مصر، حيث انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر هاشتاغ  #نيوم و #تيران_وصنافير_مصرية بشكل كبير وذلك بعد ساعات على اعلان بن سلمان لاطلاق المشروع، بحيث اعلن عدد كبير من النشطاء المصريين عن اعتراضهم وسخطهم من ضم الجزيرتين إلى المشروع.

واتت بعض التغريدات على الشكل التالي:

 

 

مشروع الحلم

وفي هذا الصدد كشفت وكالة بلومبرغ الامريكية معلومات مهمة حول مشروع "نيوم" السعودي واصفةً اياه بـ "الحلم"، وجاء في التقرير ان " الأمير الشاب أعلـن أَثناء ظهور علني نادر في مؤتمر ترويجي للمشروع، أمام كبار المصرفيين وصانعي السياسات الاقتصادية، أن المملكة تتحرك نحو جيل جديد من المدن بحيث سيتم تشغيل المشروع بواسطة الطاقة النظيفة، ولن يكون هناك أي مجال أو مساحة لأي شيء تقليدي، وأن الخطة "الطموحة" تتضمن الجسر الذي يمتد على البحر الأحمر، ويربط المدينة المقترحة لبقية أفريقيا ومصر".

واضاف الموقع الامريكي الى ان ميزات أسلوب الحياة في هذا المشروع غير متوفرة حتى الآن في مدن الريـاض. وقلل الموقع من اهمية المشروع وتطلعات "الامير الشاب" قائلاً انّ "الحلم شيء سهل، والصعوبة تكمن في الإنجاز".

هذا وينظر محللون اقتصاديون سعوديون بارتياب جِدي إلى ادعاء بن سلمان وقدرة مشروع "نيوم" على إنهاء الازمة الاقتصادية التي تعصف بالسعودية بحلول 2020.

ونشر المغرد السعودي المعروف "مجتهد" تغريدة هامة حول الرئيس التنفيذي لمشروع "نيوم"، كلاوس كلاينفيلد، تعود لقضايا فساد واختلاس متورط بها الاخير في عام 2006، عندما كان مديرا عاما لشركة "سيمنس".

ولا يتامل السعوديون خيراً من هذا المشروع، بل ينتابهم الخوف من الاثار السلبية التي ستترتب على الاقتصاد السعودي بعد ضخ 500 مليار دولار امريكي في المشروع، وخاصة في اوضاع التقشف الفعلي الذي تعيشه السعودية وازدياد معدلات البطالة بعد مرور اكثر من عام كامل على رؤية بن سلمان "الانقاذية".

الاهداف الحقيقية من وراء المشروع

واعلن محمد بن سلمان يوم امس ان الهدف من المشروع هو بناء منطقة استثمارية تركز على تسعة قطاعات "تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية"، وهي: مستقبل الطاقة والمياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل التصنيع المتطور، ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، ومستقبل الترفيه، ومستقبل المعيشة "الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات".

الا انه وبحسب تقارير اعلامية خليجية، كشفت ان الهدف الحقيقي من وراء اطلاق المشروع هو اعادة تسليط الضوء على الامير الشاب الذي يعيش ازمة نفسية في داخله بسبب فشله في تحقيقي رؤية 2030 وغضب العائلة الحاكمة منه بسبب الاحكام الجائرة التي صدرت ضد الامراء من اولاد عمه.

في كل الأحوال، على ما يبدو ان مشروع "نيوم" سيكون مصيره مصير المشاريع السابقة، وان الشباب السعودي أصبح واقعاُ بين مطرقة "رؤية 2030" وسندان "مشروع نيوم". ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا سيحل بالاقتصاد السعودي بعد ضخ 500 مليار دولار في "مشروع الاوهام"؟!

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السعودية بن سلمان نيوم مصر الاردن الملك سلمان

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