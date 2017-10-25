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  الأربعاء 4 صفر 1439
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المصالحة بين حركة فتح وحماس تعود بالنفع على حماس

المصالحة بين حركة فتح وحماس تعود بالنفع على حماس سوف يكون الإتفاق بين فتح وحماس لصالح الأخير، لأن كل من المجلس القيادي وحماس وجهاد يؤكدون الآن على عدم استخدام أساليب التطبيع مع إسرائيل، في حين أن فتح والقيادة العامة يتماشون مع قيادة حماس. أن تقارب فتح وحماس الى بعضهما، سيعزز موقف إيران وجبهة المقاومة بين الفصائل الفلسطينية في حال تم تعزيز قوة حماس وموقفها المُقاوم.

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كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

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أخبار

حماس: لن نتخلى عن السلاح ومشروعنا التحرير والعودة

الأربعاء 4 صفر 1439
 
 
 
 
 
حماس: لن نتخلى عن السلاح ومشروعنا التحرير والعودة

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المصالحة بين حركة فتح وحماس تعود بالنفع على حماس

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الوقت- أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، أن الحركة لن تستغني عن سلاحها، معتبراً أن السلاح ملك لكل مواطن في غزة.

وأضاف السنوار أن شروط الاحتلال الإسرائيلي حول المصالحة مرفوضة بالكامل، مضيفا "لا يمكن أن نعترف بـإسرائيل أو نتنازل عن سلاحنا أو أي ثابت من ثوابتنا"، وأوضح "نحن جاهزون أن نتنازل وطنيا وداخليا لأبعد حد، أما أمام العدو فلن نتنازل".

وأكد المسؤول الحمساوي أن الحركة "لا تريد بديلا عن منظمة التحرير، بل تريد أن تكون المنظمة ممثلا بحق للفلسطينيين كافة، للوقوف جميعا تحت مظلتها"، مشددا على حماس ستظل الأمينة على مشروع الشعب الفلسطيني ومشروع التحرير والعودة، مبينا أن "سلاح المقاومة الذي راكمته حماس، ليس ملكا لها فحسب أو للقسام، بل هو ملك لكل مواطن بغزة".

وأضاف السنوار "نحن كشعب ما زلنا بمرحلة تحرير وطني، لا يمكن أن نستغني عن سلاحنا، وسلاحنا بالتأكيد يجب أن يكون تحت مظلة وطنية جامعة يشارك فيها الكل الفلسطيني، وهي مظلة منظمة التحرير"، لافتا الى أن موضوع المصالحة محور استراتيجي لدى حركته منذ الانقسام وحتى اليوم، مضيفا: "مشروعنا الذي نحمله مشروع التحرير والعودة، ونرفض أن نبقى طرفا في الانقسام".

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