حماس: لن نتخلى عن السلاح ومشروعنا التحرير والعودة

الوقت- أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، أن الحركة لن تستغني عن سلاحها، معتبراً أن السلاح ملك لكل مواطن في غزة.

وأضاف السنوار أن شروط الاحتلال الإسرائيلي حول المصالحة مرفوضة بالكامل، مضيفا "لا يمكن أن نعترف بـإسرائيل أو نتنازل عن سلاحنا أو أي ثابت من ثوابتنا"، وأوضح "نحن جاهزون أن نتنازل وطنيا وداخليا لأبعد حد، أما أمام العدو فلن نتنازل".

وأكد المسؤول الحمساوي أن الحركة "لا تريد بديلا عن منظمة التحرير، بل تريد أن تكون المنظمة ممثلا بحق للفلسطينيين كافة، للوقوف جميعا تحت مظلتها"، مشددا على حماس ستظل الأمينة على مشروع الشعب الفلسطيني ومشروع التحرير والعودة، مبينا أن "سلاح المقاومة الذي راكمته حماس، ليس ملكا لها فحسب أو للقسام، بل هو ملك لكل مواطن بغزة".

وأضاف السنوار "نحن كشعب ما زلنا بمرحلة تحرير وطني، لا يمكن أن نستغني عن سلاحنا، وسلاحنا بالتأكيد يجب أن يكون تحت مظلة وطنية جامعة يشارك فيها الكل الفلسطيني، وهي مظلة منظمة التحرير"، لافتا الى أن موضوع المصالحة محور استراتيجي لدى حركته منذ الانقسام وحتى اليوم، مضيفا: "مشروعنا الذي نحمله مشروع التحرير والعودة، ونرفض أن نبقى طرفا في الانقسام".