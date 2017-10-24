الدين الخارجي المصري بلغ 33% من الناتج المحلي

الوقت- بلغت نسبة الدين الخارجي للبلاد حوالي 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الشهر الماضي، وذلك بحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري.

حيث ارتفع الدين الخارجي للبلاد حوالي 23.3 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 41.7%، خلال العام المالي الماضي، ليصل إلى 79 مليار دولار بنهاية شهر حزيران 2017.

وأكد البنك المركزي المصري أن هذا الإرتفاع أدى إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 23.6 مليار دولار، وأيضاً إلى انخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.3 مليار دولار.

وأكد البنك المركزي بحسب تقرير شهري، أن خدمة الدين الخارجي بلغت نحو 7.2 مليار دولار خلال العام المالي 2016-2017، موزعة بواقع 6.1 مليار دولار أقساط مسدودة، و1.1 مليار دولار قيمة الفوائد المدفوعة.

وأضاف مسؤول في البنك المركزي المصري معتبراً أن المؤشرات "التي تظهر نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية".