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  الثلاثاء 3 صفر 1439
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المصالحة بين حركة فتح وحماس تعود بالنفع على حماس

المصالحة بين حركة فتح وحماس تعود بالنفع على حماس سوف يكون الإتفاق بين فتح وحماس لصالح الأخير، لأن كل من المجلس القيادي وحماس وجهاد يؤكدون الآن على عدم استخدام أساليب التطبيع مع إسرائيل، في حين أن فتح والقيادة العامة يتماشون مع قيادة حماس. أن تقارب فتح وحماس الى بعضهما، سيعزز موقف إيران وجبهة المقاومة بين الفصائل الفلسطينية في حال تم تعزيز قوة حماس وموقفها المُقاوم.

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البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

أخبار

توتر على خطوط التماس بين القوات العراقية وميليشيات بارزاني

توتر على خطوط التماس بين القوات العراقية وميليشيات بارزاني

الوقت- عمّت أجواء من الحذر خطوط التماس في محافظة نينوى بعد انتشار..

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أخبار

توتر على خطوط التماس بين القوات العراقية وميليشيات بارزاني

الثلاثاء 3 صفر 1439
 
 
 
 
 
توتر على خطوط التماس بين القوات العراقية وميليشيات بارزاني

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الوقت- عمّت أجواء من الحذر خطوط التماس في محافظة نينوى بعد انتشار القوات العراقية قبالة الخطوط الأمامية لقوات البشمركة في منطقتي الخازر وزمار.

وكان قد صرّح ضابط كبير في قوات البشمركة في شمال شرق الموصل: إن القوات العراقية في برطلة لا تزال في مواقعها ولم تتقدم على تلك الجبهة حتى الآن.

وتؤكد تصريحات الضابط الكردي أن هدف القوات العراقية هو تأمين وحدة الأراضي، لاسيما بعد أن سعت ميليشيات بارزاني للسيطرة على بعض المناطق شمال العراق.

وتنوي ميليشيات بارزاني التي تتمركز على جبل زردك ومنطقة الخازر قبالة سهل نينوى، مواجهة القوات العراقية بعد ان تمكنت الأخيرة من استعادة كركوك وإرغام قوات حزب بارزاني للتراجع الى حدود إقليم كردستان السابقة أي ماقبل 2014.

ميليشيات بارزاني شمال الموصل
ميليشيات بارزاني شمال الموصل

ونشرت القوات العراقية دبابات وقطعا جديدة من المدفعية قرب منطقة زمار التي تحتلها ميليشيات بارزاني شمال غربي الموصل. وتضم المنطقة خط أنابيب كردي لتصدير النفط، وتنفتح على معابر برية مع تركيا وسوريا. وقد أكد مستشار أمني لدى الحكومة العراقية أن استعادة المعابر البرية من ميليشيات بارزاني أحد الإجراءات التي تخطط لها بغداد.

الى ذلك أعلن مصدر عسكري عراقي بأن قوات بارزاني انسحبت من مواقع بالقرب من طريق يصل قضاء سنجار غرب الموصل بمحافظة دهوك بكردستان العراق، بهدف تحصين معبر "فيش خابور" الحدودي الذي تسعى القوات العراقية لاستعادته.

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