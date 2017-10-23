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  الإثنين 2 صفر 1439
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المصالحة بين حركة فتح وحماس تعود بالنفع على حماس

المصالحة بين حركة فتح وحماس تعود بالنفع على حماس سوف يكون الإتفاق بين فتح وحماس لصالح الأخير، لأن كل من المجلس القيادي وحماس وجهاد يؤكدون الآن على عدم استخدام أساليب التطبيع مع إسرائيل، في حين أن فتح والقيادة العامة يتماشون مع قيادة حماس. أن تقارب فتح وحماس الى بعضهما، سيعزز موقف إيران وجبهة المقاومة بين الفصائل الفلسطينية في حال تم تعزيز قوة حماس وموقفها المُقاوم.

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البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

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أخبار

جيش الاحتلال يكذّب ليبرمان بخصوص الصورايخ السورية

الإثنين 2 صفر 1439
 
 
 
 
 
جيش الاحتلال يكذّب ليبرمان بخصوص الصورايخ السورية

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الوقت- قال وزير الحرب الاسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الاثنين، إن الصواريخ التي أطلقت من سوريا نحو "إسرائيل" قبل أيام، لم تكن قذائف "طائشة".

وأشار الوزير الاسرائيلي الى أن الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله امر شخصيا بإطلاق الصواريخ وأخفى القرار عن الجيش السوري، بحسب زعمه.

ونصح وزير الحرب الاسرائيلي الرئيس السوري بتحمل المسؤولية عما يجري في سوريا بما أنه يسيطر الآن على 90% من الأراضي السورية.

من جانبه نفى الجيش الاسرائيلي معرفة الجهة التي اطلقت الصواريخ، واضاف الجيش في بيان ان كلام الوزير ليبرمان يستند الى تحليله الشخصي نافيا وجود معلومات لدى "اسرائيل" بهذا الشأن.

وكان المحلل الاسرائيلي، آفي يسسخاروف، أشار الى أن سقوط الصواريخ كان في حوالي الخامسة فجرا، ومعظم المعارك الدائرة في سوريا تقع في ساعات النهار وليس قبل بزوغ الفجر، معتبراً أن هناك صلة بين إطلاق الصواريخ من الجانب السوري، وإطلاق نيران الصواريخ المضادة ضد طائرات إسرائيلية كانت في مهمة استطلاع فوق لبنان الأسبوع الماضي، إضافة للهجة أكثر عدوانية من دمشق، مما يعتبر رسائل تحدي من الرئيس الأسد لـ"اسرائيل".

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