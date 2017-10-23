جيش الاحتلال يكذّب ليبرمان بخصوص الصورايخ السورية

الوقت- قال وزير الحرب الاسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الاثنين، إن الصواريخ التي أطلقت من سوريا نحو "إسرائيل" قبل أيام، لم تكن قذائف "طائشة".

وأشار الوزير الاسرائيلي الى أن الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله امر شخصيا بإطلاق الصواريخ وأخفى القرار عن الجيش السوري، بحسب زعمه.

ونصح وزير الحرب الاسرائيلي الرئيس السوري بتحمل المسؤولية عما يجري في سوريا بما أنه يسيطر الآن على 90% من الأراضي السورية.

من جانبه نفى الجيش الاسرائيلي معرفة الجهة التي اطلقت الصواريخ، واضاف الجيش في بيان ان كلام الوزير ليبرمان يستند الى تحليله الشخصي نافيا وجود معلومات لدى "اسرائيل" بهذا الشأن.

وكان المحلل الاسرائيلي، آفي يسسخاروف، أشار الى أن سقوط الصواريخ كان في حوالي الخامسة فجرا، ومعظم المعارك الدائرة في سوريا تقع في ساعات النهار وليس قبل بزوغ الفجر، معتبراً أن هناك صلة بين إطلاق الصواريخ من الجانب السوري، وإطلاق نيران الصواريخ المضادة ضد طائرات إسرائيلية كانت في مهمة استطلاع فوق لبنان الأسبوع الماضي، إضافة للهجة أكثر عدوانية من دمشق، مما يعتبر رسائل تحدي من الرئيس الأسد لـ"اسرائيل".