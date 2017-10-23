الحشد الشعبي يرد على تيلرسون ويطالبه بالاعتذار

الوقت- دعا المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي النائب أحمد الأسدي، الاثنين، وزیر الخارجیة الأمريكي ريكس تيلرسون للاعتذار عن تصريحاته الاخيرة التي هاجم فيها القوات العراقية التي حاربت تنظيم داعش الارهابي

وأضاف الأسدي، في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، إن "ما صدر من تصريحات من وزير الخارجية الأميركي عن وجود ميليشيات إيرانية هو تصريح مرفوض وغير مقبول واتهام باطل ولا أساس له من الصحة"، مؤكداً أن "كافة المقاتلين على الأرض هم عراقيون".

وتابع الأسدي، أن "تلك التصريحات تعبر عن قلة خبرة أو دراية أو استخفاف بالدماء"، داعياً الولايات المتحدة الأمريكية، إلى "الاعتذار عن تلك التصريحات"، واشار إلى أن "جميع المستشارين المتواجدين في العراق هم بعلم الحكومة العراقية"، مؤكدا أن "الحكومة ستطلب منهم المغادرة بعد انتهاء العمليات العسكرية".

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تليرسون، قال، أمس الأحد، إن الوقت قد حان كي تعود "الفصائل المدعومة من إيران إلى ديارها" وكذلك مستشاريها الإيرانيين بعد أن ساعدوا العراق على هزيمة تنظيم داعش الارهابي.

بدروه رد وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف على تصريحات تيلرسون، وتساءل ظريف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إلى أي بلد يعود العراقيون الذين نهضوا للدفاع عن أنفسهم لمواجهة جماعة داعش"، متابعا أنه أمر "مخجل للسياسة الأمريكية المملاة من طرف البترودولار".