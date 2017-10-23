روسيا تعلن تضامنها مع مصر بعد هجوم الواحات

الوقت- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، إدانتها للهجوم الإرهابي بطريق الواحات البحرية في الجيزة جنوب غربي القاهرة.

وبحسب ما جاء في بيان للخارجية الروسية بهذا الصدد أن "موسكو تدين بحزم الهجوم الجديد الذي قام به متطرفون، وتؤكد تضامن روسيا الكامل مع السلطات المصرية في جهودها لمحاربة الإرهاب بلا هوادة".

وبحسب بيان صادر عن الداخلية المصرية، فقد بادرت تلك العناصر بالهجوم على القوات فور استشعار وجودها.

وتبنت حركة سواعد مصر الإرهابية المعروفة اختصارا باسم "حسم" الهجوم. وزعم بيان منسوب للحركة، نقلته وسائل إعلام، أنها تمكنت من استدراج قوات الأمن المصرية إلى كمين في منطقة وادي حيتان.

وأعلنت الداخلية المصرية، في بيان أصدرته السبت، أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 16 شرطيًا، وإصابة 13 آخرين، فيما أسفرت عمليات التمشيط عن مقتل وإصابة 15 مسلحًا.

وكانت منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات البحرية بصحراء محافظة الجيزة المصرية، شهدت، مساء الجمعة الماضية، اشتباكات عنيفة بين قوات من الأمن كانت متوجهة لمداهمة عناصر إرهابية مختبئة في منطقة الواحات التابعة للجيزة.