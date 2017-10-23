الغارديان: ايران الرابح الأكبر من هزيمة تنظيم داعش الارهابي

الوقت- أكدت صحيفة الغارديان البريطانية، في تقرير جديد لها اليوم الاثنين، أن ايران ستكون الرابح الأكبر من هزيمة تنظيم داعش الارهابي في سوريا والعراق.

وتشير الصحيفة في تقريرها الذي حمل عنوان " إذا خسر تنظيم داعش الحرب في العراق وسوريا فالرابح الأكبر هو إيران"، الى أن طهران استفادت من أخطاء الادارة الأميركية وسوء تقديراتها في المنطقة ونجاح سياساتها الاقليمية مما زاد من قوة علاقتها مع دمشق وبغداد.

وتؤكد الغارديان أن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على مدينة الرقة السورية التي كان تنظيم داعش الارهابي عاصمة لدولته المزعومة، يرسم شكلاً جديداً من أشكال التحالفات، وتقارن الصحيفة بين انتصار القوات الكردية السورية في الرقة وهزيمة قوات البيشمركة الكردية في كركوك في العراق، التي تراها جزءا من عملية إعادة اصطفاف فوضوية في المنطقة، حيث سارعت جماعات مسلحة محلية اسهمت في القضاء على تنظيم داعش الارهابي ودول في المنطقة ترعاها إلى تحصين مواقعها وملء الفراغات التي تركها غياب التنظيم.

وأكدت الصحيفة أن التحالفات تبدو متغيرة في ظروف متحولة وأن الخطوط ترسم على الرمل في منطقة في حركة دائمة لا يمكن لأحد أن يتوقع نهاية اللعبة فيها، ولكن ثمة دولة واحدة قد ربحت حتى الآن أكثر مما خسرت في الحروب متعددة الأوجه في المنطقة، هي إيران.