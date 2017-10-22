حيل خاصة للسيطرة على الأحلام

الوقت- أكدت دراسة حديثة وجود طريقة خاصة للسيطرة على الأحلام، من دون أن يؤثر ذلك سلباً على نوعية النوم.

وقاد هذا البحث الجديد الدكتور دنهولم آسبي من جامعة أديليد، كما شارك فيه حوالي 47 شخصاً لاختبار 3 تقنيات واضحة للسيطرة على الأحلام أثناء النوم.

حيث يقوم الحالم بـ: 1.فحص بيئته أكثر من مرة في اليوم، 2.النوم المتقطع، 3.تحريض الأحلام الصافية ويتضمن ذلك الاستيقاظ بعد 5 ساعات وتذكير نفسك أنك تحلم قبل العودة إلى النوم مجدداً أو ما إجراء يسمى بـ MILD . وطلب الباحثون من المشاركين أن يتخيلوا أنفسهم في حلم صاف كجزء من الحيلة وأن يكرر عبارة "في المرة القادمة سأتذكر أنني أحلم".

واستمرت هذه المحاولة لمدة أسبوع كامل على جميع المشتركين، ثم مر أسبوع آخر دون ممارسة هذه الحيل على الإطلاق، وتوصلت النتائج إلى أن استخدام هذه الحيل الثلاث يرفع من معدلات النجاح للوصول إلى الحلم الصافي.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور آسبي إلى أن "تقنية MILD تعمل على ما نسميه (الذاكرة المحتملة)، أي القدرة على تذكر فعل أشياء في المستقبل"، وأضاف أن لهذه التقنية آثاراً إيجابية على مجموعة من الأساليب العلاجية.