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  الإثنين 2 صفر 1439
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البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

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الإقتصاد

مصر تعلن عن شراء 33 طائرة جديدة لتحديث أسطولها

الإثنين 2 صفر 1439
 
 
 
 
 
مصر تعلن عن شراء 33 طائرة جديدة لتحديث أسطولها
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الوقت- أكد رئيس شركة "مصر للطيران" صفوت مسلم عن نية الشركة شراء 33 طائرة من أحدث الطرازات العالمية في إطار خطة لتحديث أسطولها.

وفي بيان صحفي له، أشار مسلم إلى أنه "بعد وصول الطائرة الثامنة لمصر للطيران من طراز بوينغ   B737-800 NG، الشركة ستعمل على ضم تلك الطائرات قريباً إلى أسطولها فور الانتهاء من دراسة العروض التي قدمتها كبرى الشركات المصنعة للطائرات والشركات العالمية المختصة بتمويل شراء الطائرات".

ويذكر أن الشركة قد استلمت الطائرة الثامنة من نوع بوينغ، وهي من ضمن صفقة تسع طائرات جديدة، ومن المقرر أن تصل الطائرة الأخيرة إلى الشركة في نهاية عام 2017.

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