مصر تعلن عن شراء 33 طائرة جديدة لتحديث أسطولها

الوقت- أكد رئيس شركة "مصر للطيران" صفوت مسلم عن نية الشركة شراء 33 طائرة من أحدث الطرازات العالمية في إطار خطة لتحديث أسطولها.

وفي بيان صحفي له، أشار مسلم إلى أنه "بعد وصول الطائرة الثامنة لمصر للطيران من طراز بوينغ B737-800 NG، الشركة ستعمل على ضم تلك الطائرات قريباً إلى أسطولها فور الانتهاء من دراسة العروض التي قدمتها كبرى الشركات المصنعة للطائرات والشركات العالمية المختصة بتمويل شراء الطائرات".

ويذكر أن الشركة قد استلمت الطائرة الثامنة من نوع بوينغ، وهي من ضمن صفقة تسع طائرات جديدة، ومن المقرر أن تصل الطائرة الأخيرة إلى الشركة في نهاية عام 2017.