العبادي يبحث مع السيسي العلاقات الثنائية ومحاربة الارهاب

الوقت- بدأ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الاحد، زيارة رسمية الى العاصمة المصرية القاهرة واستهلها بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقال المكتب الاعلامي للعبادي في بيان صحافي إن "رئيس الوزراء حيدر العبادي التقى، اليوم الاحد، رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي ونظيره المصري شريف اسماعيل بحثا، اليوم الاحد، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ومحاربة "الارهاب"، فيما أكد اسماعيل دعم بلاده لوحدة العراق.

ووصل رئيس الوزراء حيدر العبادي وصل، اليوم الاحد، الى القاهرة في زيارة رسمية، قادما من السعودية، التي زارها ضمن جولة اقليمية تشمل عددا من الدول على رأس وفد وزاري رفيع لبحث تعاون العراق مع تلك البلدان والحرب ضد تنظيم داعش الارهابي.