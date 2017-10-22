أكثر 10 لغات إنتشاراً حول العالم

الوقت- يستعمل سكان كوكبنا ما يقارب الـ 7 آلاف لغة، تتوزع على 7,2 مليار شخص يسكنون الأرض وذلك بحسب تقديرات رسمية لعام 2017، إلّا أن عدداً كبيراً من هذه اللغات بات مهدداً بالإختفاء والإندثار وذلك وفقاً للعديد من الإحصاءات العلمية.

وعلى الرغم من أن هناك لغات عالمية منتشرة بكثرة ويتحدث بها الملايين أكثر من اللغات المعروفة أي الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والروسية والعربية والصينية إلا أن الأمم المتحدة تعتمد هذه اللغات الست فقط كلغات رسمية في هيئاتها.

وبلغة الأرقام والإحصاءات هناك عشر لغات تعتبر الأولى من حيث إنتشارها حول العالم من جهة ومن حيث أعداد المتحدثين بها من جهة أخرى، وهي كالتالي:

الألمانية

يتحدث بهذه اللغة ما يقارب الـ2,77 بالمئة من سكان العالم، لذا إحتلت المركز العاشر في هذه القائمة. وهي اللغة التي تعتبر جزءاً من اللغات الجرمانية الغربية، وهي واحدة من اللغات الأساسية في القارة الأوروبية ومن أكثرها قدماً، وفي زماننا هذا يتحدث بها شعوب دول كـ: ألمانيا، النمسا، وأجزاء من سويسرا وبلجيكا.

الفرنسية

يتحدث باللغة الفرنسية ما يقارب الـ 3,05 بالمئة من سكان العالم، وهي بالطبع اللغة الرسمية في فرنسا إلى جانب 32 دولة أخرى حول العالم، ومنها كندا وبلجيكا وسويسرا ولكسمبورغ وموناكو والعديد من الدول الإفريقية. وبهذه النسبة تحتل اللغة الفرنسية المركز التاسع.

البنغالية

تعتبر البنغالية من أكثر اللغات إنتشاراً حول العالم ويقال أن لا إحصاءات دقيقة في هذا الشأن، ولكن بحسب هذه القائمة تحتل البنغالية المركز الثامن. إذ يتحدث بها 3,19 بالمئة من سكان العالم، وهنا يجدر الإشارة إلى أن سكان بنغلادش لوحدها يبلغون 120 مليون نسمة، وإلى جوار هؤلاء يوجد ملايين المتحدثين بهذه اللغة ويسكنون في ولاية البنغال في الهند وبعض الدول المجاورة.

البرتغالية

نسبة المتحدثين باللغة البرتغالية 3,26 بالمئة من سكان العالم، ويتوزع هؤلاء على دول عدة أهمها البرتغال وبعض دول أمريكا الجنوبية كفنزويلا والبرازيل، بالإضافة إلى دول كأنغولا والموزمبيق وماكاو.

الروسية

تعتبر اللغة الروسية أحد اللغات السلافية وهي تحتل المركز السادس في هذه القائمة، ويتحدث بهذه اللغة 3,95 بالمئة من سكان العالم، ومعظم الدول التي تعتمد هذه اللغة كلغة رسمية تقع في إطار دول الإتحاد السوفياتي سابقاً ومنها طبعاً روسيا إلى جانب بيلاروسيا وكازاخستان.

الإسبانية:

يتحدث باللغة الإسبانية ما نسبته 6,25 بالمئة من سكان العلم، وذلك يوازي ما عدده 400 مليون نسمة، لذا تحتل الإسبانية المرتبة الخامسة في هذه اللائحة ويتحدث بها سكان 20 بلد أهمها: إسبانيا، الأرجنتين، بوليفيا، كولمبيا ومعظم دول أمريكا اللاتينية والوسطى.

العربية

يتحدث باللغة العربية ما نسبته 6,6 بالمئة من سكان العالم وهم يتوزعون على أكثر من 30 دولة حول العالم وطبعاً في الدول العربية جميعها، وإبتداءاً من 1973 ضمّت هذه اللغة إلى اللغات الرسمية التي تعتمدها الأمم المتحدة كلغات رسمية. وهي تحتل المركز الرابع في هذه القائمة.

الهندية

يتحدث الهندية ما نسبته 11,51 بالمئة من سكان العالم، لذا فهي تحتل المرتبة الثالثة في هذه القائمة، وتنتشر هذه اللغة في بلدان عدة أهمها الهند وفيجي والنيبال ومناطق في جنوب إفريقيا وغيرها الكثير.

الماندرين الصينية

يتحدث بهذه اللغة شعب الصين العظيم الذي تتجاوز أعداده المليار نسمة، لذا يتحدث بها ما نسبته 18,05 بالمئة من سكان هذا الكوكب، وهم منتشرون في عدة دول في جنوب شرق أسيا أكبرها الصين.

اللغة الإنجليزية

تعتبر هذه اللغة أكثر اللغات شهرة وإنتشاراً حول العالم، ويتحدث بها ما نسبته 25 بالمئة من سكان العالم أي ما يقارب الـ 1,8 مليار نسمة، إلى جانب أنها اللغة الثانية في الكثير من بلدان العالم والاولى في دول كبيرة كأمريكا وبريطانيا وأستراليا وغيرها.