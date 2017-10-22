أكثر 10 لغات إنتشاراً حول العالم

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  الأحد 1 صفر 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

السعودية تشتري"أس- 400" و"ثاد": تعزيز أوراق أم لعب بالنار؟ الوقت- لم تمضِ ساعات قليلة على توقيع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صفقة "اس-400" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتّى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة

شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟ فبالرغم من التشابه بين حال كردستان العراق وحال جنوب السودان، تبدو حال كردستان أصعب وأسوأ من حال جنوب السودان، وبالتأكيد أصعب وأسوأ من الصحراء الغربية ضمناً

أخبار

القوات العراقية تستعيد كافة الأراضي من ميليشيات بارزاني

القوات العراقية تستعيد كافة الأراضي من ميليشيات بارزاني

الوقت- استعادت القوات العراقية المشتركة خلال الأيام الماضية، كافة الأراضي..

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استقبال جاف لتيلرسون في الرياض بعد رفض واشنطن مقاطعة الدوحة الوقت- وصل يوم السبت وزير الخارجية الأمريكي "ريكس تيلرسون" إلى الرياض..

الجيش السوري يستعيد أكبر حقل نفطي في البلاد الوقت- تمكّن الجيش السوري خلال اليومين الماضيين من استعادة حقل..

اردوغان ردّا على اتهام حراسه الشخصيين: أمريكا ليست دولة متحضرة الوقت- ردّ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على توجيه هيئة محلفين كبرى..

صحيفة أمريكية: هكذا أصبح الاستفتاء نقمة و كابوس حقيقي للأكراد صحيفة أمريكية: الاستفتاء تحوّل الى نقمة و كابوس حقيقي للأكراد

بالخريطة المفصلة..الجيش السوري يحرر مدينة القريتين في ريف حمص الجيش السوري يحرر مدينة القريتين في ريف حمص

ترامب: سنبدأ مرحلة مرحلة جديدة اتجاه الأزمة السورية ترامب: سنبدأ مرحلة مرحلة جديدة اتجاه الأزمة السورية

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الخارجية العراقية: اقتحام القنصلية الإيرانية في أربيل "عمل خبيث" الخارجية العراقية: اقتحام القنصلية الإيرانية في أربيل "عمل خبيث"

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كاتب بريطاني يدعو بلاده لطلب المغفرة من الفلسطينيين.. والسبب؟ الوقت- حمّل الكاتب البريطاني البارز "ديفيد كرونين" لندن مسؤولية الظلم..

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31997 عبوة ناسفة تم إبطالها في سوريا بعد طرد داعش الوقت- بعد أن تمّكنت قوات الجيش السوري بمساندة الحلفاء من السيطرة..

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المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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تقارير

أكثر 10 لغات إنتشاراً حول العالم

الأحد 1 صفر 1439
 
 
 
 
 
أكثر 10 لغات إنتشاراً حول العالم

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أوكرانيا تمحو اللغة الروسية من قائمة لغاتها الرسمية

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الوقت- يستعمل سكان كوكبنا ما يقارب الـ 7 آلاف لغة، تتوزع على 7,2 مليار شخص يسكنون الأرض وذلك بحسب تقديرات رسمية لعام 2017، إلّا أن عدداً كبيراً من هذه اللغات بات مهدداً بالإختفاء والإندثار وذلك وفقاً للعديد من الإحصاءات العلمية.

وعلى الرغم من أن هناك لغات عالمية منتشرة بكثرة ويتحدث بها الملايين أكثر من اللغات المعروفة أي الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والروسية والعربية والصينية إلا أن الأمم المتحدة تعتمد هذه اللغات الست فقط كلغات رسمية في هيئاتها.

وبلغة الأرقام والإحصاءات هناك عشر لغات تعتبر الأولى من حيث إنتشارها حول العالم من جهة ومن حيث أعداد المتحدثين بها من جهة أخرى، وهي كالتالي:

الألمانية

يتحدث بهذه اللغة ما يقارب الـ2,77 بالمئة من سكان العالم، لذا إحتلت المركز العاشر في هذه القائمة. وهي اللغة التي تعتبر جزءاً من اللغات الجرمانية الغربية، وهي واحدة من اللغات الأساسية في القارة الأوروبية ومن أكثرها قدماً، وفي زماننا هذا يتحدث بها شعوب دول كـ: ألمانيا، النمسا، وأجزاء من سويسرا وبلجيكا.

الفرنسية

يتحدث باللغة الفرنسية ما يقارب الـ 3,05 بالمئة من سكان العالم، وهي بالطبع اللغة الرسمية في فرنسا إلى جانب 32 دولة أخرى حول العالم، ومنها كندا وبلجيكا وسويسرا ولكسمبورغ وموناكو والعديد من الدول الإفريقية. وبهذه النسبة تحتل اللغة الفرنسية المركز التاسع.

البنغالية

تعتبر البنغالية من أكثر اللغات إنتشاراً حول العالم ويقال أن لا إحصاءات دقيقة في هذا الشأن، ولكن بحسب هذه القائمة تحتل البنغالية المركز الثامن. إذ يتحدث بها 3,19 بالمئة من سكان العالم، وهنا يجدر الإشارة إلى أن سكان بنغلادش لوحدها يبلغون 120 مليون نسمة، وإلى جوار هؤلاء يوجد ملايين المتحدثين بهذه اللغة ويسكنون في ولاية البنغال في الهند وبعض الدول المجاورة.

البرتغالية

نسبة المتحدثين باللغة البرتغالية 3,26 بالمئة من سكان العالم، ويتوزع هؤلاء على دول عدة أهمها البرتغال وبعض دول أمريكا الجنوبية كفنزويلا والبرازيل، بالإضافة إلى دول كأنغولا والموزمبيق وماكاو.

الروسية

تعتبر اللغة الروسية أحد اللغات السلافية وهي تحتل المركز السادس في هذه القائمة، ويتحدث بهذه اللغة 3,95 بالمئة من سكان العالم، ومعظم الدول التي تعتمد هذه اللغة كلغة رسمية تقع في إطار دول الإتحاد السوفياتي سابقاً ومنها طبعاً روسيا إلى جانب بيلاروسيا وكازاخستان.

الإسبانية:

يتحدث باللغة الإسبانية ما نسبته 6,25 بالمئة من سكان العلم، وذلك يوازي ما عدده 400 مليون نسمة، لذا تحتل الإسبانية المرتبة الخامسة في هذه اللائحة ويتحدث بها سكان 20 بلد أهمها: إسبانيا، الأرجنتين، بوليفيا، كولمبيا ومعظم دول أمريكا اللاتينية والوسطى.

العربية

يتحدث باللغة العربية ما نسبته 6,6 بالمئة من سكان العالم وهم يتوزعون على أكثر من 30 دولة حول العالم وطبعاً في الدول العربية جميعها، وإبتداءاً من 1973 ضمّت هذه اللغة إلى اللغات الرسمية التي تعتمدها الأمم المتحدة كلغات رسمية. وهي تحتل المركز الرابع في هذه القائمة.

الهندية

يتحدث الهندية ما نسبته 11,51 بالمئة من سكان العالم، لذا فهي تحتل المرتبة الثالثة في هذه القائمة، وتنتشر هذه اللغة في بلدان عدة أهمها الهند وفيجي والنيبال ومناطق في جنوب إفريقيا وغيرها الكثير.

الماندرين الصينية

يتحدث بهذه اللغة شعب الصين العظيم الذي تتجاوز أعداده المليار نسمة، لذا يتحدث بها ما نسبته 18,05 بالمئة من سكان هذا الكوكب، وهم منتشرون في عدة دول في جنوب شرق أسيا أكبرها الصين.

اللغة الإنجليزية

تعتبر هذه اللغة أكثر اللغات شهرة وإنتشاراً حول العالم، ويتحدث بها ما نسبته 25 بالمئة من سكان العالم أي ما يقارب الـ 1,8 مليار نسمة، إلى جانب أنها اللغة الثانية في الكثير من بلدان العالم والاولى في دول كبيرة كأمريكا وبريطانيا وأستراليا وغيرها.

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