ترامب يهذي.. تويتر ساعدني للوصول الى البيت الأبيض

الوقت- كعادته بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالهذيان في تصريحاته الغريبة، حيث دافع هذه المرّة عن استخدامه لموقع تويتر للتغريدات الاجتماعية، قائلا: إنه ربما لم يكن ليصل إلى البيت الأبيض بدونه.

وقال ترامب لشبكة فوكس بيزنس اليوم الأحد: إن بإمكانه تجاوز ما يراها تغطية إعلامية غير عادلة من خلال التحدث بشكل مباشر، كذلك أوضح ترامب بحسب نص المقابلة الذي نشرته الشبكة كتابة التغريدات مثل الآلة الكاتبة... عندما تكتبها تنشرها فورا.

ومايثير القلق بشأن صحّة الرئيس الأمريكي العقلية، هو وصفه لحساباته على وسائل التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر وانستجرام بأنها "منصة هائلة"، كما قال "عندما يقول شخص ما شيئا ما عنى استطيع أن أتحرك سريعا واعتنى بالأمر... بخلاف ذلك لن استطيع التحدث أبدا".

يشار الى أن الزعماء الجمهوريون حثّوا ترامب مرارا على تجنب التغريدات أو تقليلها وأقر ترامب، بأن بعض الأصدقاء اقترحوا عليه عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المعروف أن ترامب يشنّ هجمات على تويتر، لا سيما على وسائل الإعلام والمعارضين السياسيين وعادة ما ينشر تغريداته في الصباح الباكر أو في وقت متأخر في المساء.

وتحتوي تغريدات ترامب على أمور غير دقيقة وهجمات شخصية.

فعلى سبيل المثال في مارس، أكد ترامب دون دليل أن الرئيس السابق باراك أوباما أمر بالتنصت على برج ترامب في نيويورك الأمر الذي نفاه أوباما.