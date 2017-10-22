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  الأحد 1 صفر 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

السعودية تشتري"أس- 400" و"ثاد": تعزيز أوراق أم لعب بالنار؟ الوقت- لم تمضِ ساعات قليلة على توقيع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صفقة "اس-400" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتّى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة

شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟ فبالرغم من التشابه بين حال كردستان العراق وحال جنوب السودان، تبدو حال كردستان أصعب وأسوأ من حال جنوب السودان، وبالتأكيد أصعب وأسوأ من الصحراء الغربية ضمناً

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اردوغان ردّا على اتهام حراسه الشخصيين: أمريكا ليست دولة متحضرة

اردوغان ردّا على اتهام حراسه الشخصيين: أمريكا ليست دولة متحضرة

الوقت- ردّ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على توجيه هيئة محلفين كبرى..

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تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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أخبار

اردوغان ردّا على اتهام حراسه الشخصيين: أمريكا ليست دولة متحضرة

الأحد 1 صفر 1439
 
 
 
 
 
اردوغان ردّا على اتهام حراسه الشخصيين: أمريكا ليست دولة متحضرة

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الوقت- ردّ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على توجيه هيئة محلفين كبرى بأميركا اتهامات إلى 15 من حراسه الشخصيين، واصفا أمريكا بأنها دولة غير متحضرة.

كما شكك اردوغان مساء السبت، في الديمقراطية الأمريكية، وقال أثناء كلمة في إسطنبول: يقولون إن الولايات المتحدة مهد الديمقراطية.. لا يمكن أن يكون ذلك صحيحا.. لا يمكن أن تكون تلك هي الديمقراطية.

وتابع هجومه على حليفته واشنطن: إذا كانت مذكرات الاعتقال تصدر بحق حراسي الشخصيين غيابيا في الولايات المتحدة التي ذهبت إليها بناء على دعوة.. فاعذروني، لن أقول إن هذه دولة متحضرة.

وفي وقت سابق وجّهت هيئة محلفين كبرى بالولايات المتحدة اتهامات لـ15 مسؤولا أمنيا تركيا، بسبب مشاجرة بين محتجين وأفراد أمن مكلفين بحراسة الرئيس التركي إبان زيارته لواشنطن في مايو/أيار الماضي. وقال أردوغان إن قرار الاتهام ليس ملزما لبلاده.

وجاء هجوم اردوغان اللاذع لحليفته أمريكا بعدما قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: إن هناك بوادر إيجابية لحل أزمة التأشيرات مع واشنطن، وذلك بعد يوم من تصريح وزارة الخارجية الأمريكية بشأن وجود "تقدم كبير" في المحادثات التي يجريها مسؤولون أمريكيون بأنقرة.

جدير بالذكر أن تردد واشنطن في تسليم زعيم جماعة الخدمة فتح الله غولن المقيم بولاية بنسلفانيا منذ العام 1999؛ أثار غضب تركيا التي تتهمه بكونه الرأس المدبر للمحاولة الانقلابية في صيف 2016، في حين يقول مسؤولون أمريكيون إن محاكم البلاد تحتاج إلى أدلة كافية لإصدار أمر بتسليم غولن.

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