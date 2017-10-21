ترامب: سنبدأ مرحلة مرحلة جديدة اتجاه الأزمة السورية

الوقت- أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، عن عزم واشنطن بدء مرحلة مرحلة جديدة من سياستها تجاه الأزمة السورية.

وأضاف ترامب، بمناسبة السيطرة على مدينة الرقة السورية، أن هذه المرحلة ستشمل دعم القوات المحلية وخفض مستوى العنف وتوفير ظروف السلام في سوريا، وقال ترامب "يسرني أن أعلن أن قوات سوريا الديمقراطية، شريكنا في المعركة ضد داعش في سوريا، انتزعت بنجاح السيطرة على الرقة، التي أعلنها التنظيم الإرهابي عاصمة له من طرف واحد، إنا قواتنا قامت سوية بتحرير المدينة بالكامل من قبضة داعش".

وتابع ترامب مشددا: "دحر داعش في الرقة يمثل تقدما بالغ الأهمية في حملتنا العالمية لتدمير داعش وإيديولوجيته المعادية للإنسان.. لقد أصبحت نهاية داعش، مع تحرير عاصمته والجزء الأكبر من الأراضي الخاضعة له، أمرا قريبا".

وتابع الرئيس الأمريكي: "إننا سننتقل قريبا إلى تنفيذ مرحلة جديدة سنقوم في إطارها بدعم قوات الأمن المحلية وخفض مستوى العنف في جميع أنحاء سوريا وتهيئة الظروف الملائمة لإحلال سلام مستدام بطريقة لن تسمح للإرهابيين بتهديد أمننا الجماعي مرة أخرى".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستؤيد، بالتعاون مع حلفائها وشركائها، "المفاوضات الدبلوماسية من أجل إنهاء العنف وتمكين اللاجئين من العودة إلى وطنهم بصورة آمنة، وتوفر عملية انتقالية سياسية تستجيب لإرادة الشعب السوري"، وشدد الرئيس الأمريكي في بيانه على أن "قادة الإرهابيين وكل من يؤيدهم من الضروري أن يواجهوا العدالة، وهذا ما سيحدث".