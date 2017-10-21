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  السبت 30 محرم 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

السعودية تشتري"أس- 400" و"ثاد": تعزيز أوراق أم لعب بالنار؟ الوقت- لم تمضِ ساعات قليلة على توقيع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صفقة "اس-400" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتّى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة

شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟ فبالرغم من التشابه بين حال كردستان العراق وحال جنوب السودان، تبدو حال كردستان أصعب وأسوأ من حال جنوب السودان، وبالتأكيد أصعب وأسوأ من الصحراء الغربية ضمناً

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مدريد تعلن اقالة حكومة كتالونيا ومصادرة جميع صلاحياتها

مدريد تعلن اقالة حكومة كتالونيا ومصادرة جميع صلاحياتها

مدريد تعلن اقالة حكومة كتالونيا ومصادرة جميع صلاحياتها

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أخبار

مدريد تعلن اقالة حكومة كتالونيا ومصادرة جميع صلاحياتها

السبت 30 محرم 1439
 
 
 
 
 
مدريد تعلن اقالة حكومة كتالونيا ومصادرة جميع صلاحياتها

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رئيس اقليم كتالونيا يعلق اعلان الانفصال عن أسبانيا

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الوقت- أعلن رئيس وزراء إسبانيا مارينو راخوي، اليوم السبت حكومة إقليم كتالونيا وإجراء انتخابات محلية مبكرة خلال مدة أقصاها ستة أشهر، عقب اجراء الاقليم استفتاءا للانفصال عن اسبانيا.

وقال راخوي إن صلاحيات الحكومة الإقليمية في كتالونيا، ستنتقل إلى السلطات المركزية، مؤكداً أن مدريد لن تسعى لاستخدام الدستور أو المادة 155 من أجل تولي حكم كتالونيا بشكل مباشر.
وأوضح راخوي أن إسبانيا تسعى الدعوة لانتخابات في إقليم كتالونيا، تحل محل حكومتها الحالية، ضمن الظروف الطبيعية، أشار إلى أن إسبانيا لا تسعى لإلغاء الحكم الذاتي في كتالونيا، ولكنها فقط تسعى لإزالة المسؤولين في الإقليم الذين ينتهكون القانون، وتابع قائلا "لذلك تمت إقالة الحكومة الحالية في كتالونيا، والدعوة لانتخابات جديدة في خلال أشهر".

وبعد إعلان راخوي إجراءات السيطرة المباشرة على الإقليم، سيكون لزاماً على مجلس الشيوخ الأسباني التصديق عليها في جلسة ستعقد في 27 من الشهر الجاري، وفقاً لناطقة باسم المجلس.

ويمكن أن تراوح تلك الإجراءات بين حل البرلمان الكتالوني والحكومة إلى نهج أكثر تساهلاً بالإطاحة بقادة إدارات بعينهم. وسيكون الحكم المباشر من مدريد موقتاً إلى حين إجراء انتخابات في الإقليم لتشكيل حكومة جديدة.

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