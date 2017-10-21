مدريد تعلن اقالة حكومة كتالونيا ومصادرة جميع صلاحياتها

الوقت- أعلن رئيس وزراء إسبانيا مارينو راخوي، اليوم السبت حكومة إقليم كتالونيا وإجراء انتخابات محلية مبكرة خلال مدة أقصاها ستة أشهر، عقب اجراء الاقليم استفتاءا للانفصال عن اسبانيا.

وقال راخوي إن صلاحيات الحكومة الإقليمية في كتالونيا، ستنتقل إلى السلطات المركزية، مؤكداً أن مدريد لن تسعى لاستخدام الدستور أو المادة 155 من أجل تولي حكم كتالونيا بشكل مباشر.

وأوضح راخوي أن إسبانيا تسعى الدعوة لانتخابات في إقليم كتالونيا، تحل محل حكومتها الحالية، ضمن الظروف الطبيعية، أشار إلى أن إسبانيا لا تسعى لإلغاء الحكم الذاتي في كتالونيا، ولكنها فقط تسعى لإزالة المسؤولين في الإقليم الذين ينتهكون القانون، وتابع قائلا "لذلك تمت إقالة الحكومة الحالية في كتالونيا، والدعوة لانتخابات جديدة في خلال أشهر".

وبعد إعلان راخوي إجراءات السيطرة المباشرة على الإقليم، سيكون لزاماً على مجلس الشيوخ الأسباني التصديق عليها في جلسة ستعقد في 27 من الشهر الجاري، وفقاً لناطقة باسم المجلس.

ويمكن أن تراوح تلك الإجراءات بين حل البرلمان الكتالوني والحكومة إلى نهج أكثر تساهلاً بالإطاحة بقادة إدارات بعينهم. وسيكون الحكم المباشر من مدريد موقتاً إلى حين إجراء انتخابات في الإقليم لتشكيل حكومة جديدة.