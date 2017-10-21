غلوبال ريسيرش: تعاون اسرائيلي – سعودي ضد إيران

الوقت- قال موقع غلوبال ريسيرش الكندي اليوم على لسان الكاتب "ريتشارد سيلفرشتاين"أنه وعلى مدى الأشهر الماضية، أصبح مستوى التعاون المكثف بين إسرائيل والسعودية في استهداف إيران واضحا للغاية.

وقال الموقع انه قد تم نشر اسرار عن لقاءات سرية بين كبار الشخصيات الاستخباراتية الإسرائيلية والسعودية سمحت بتنسيق الحملات التي شملت سوريا وإيران، حيث قال شالوم يروشالمي، الذي يكتب في صحيفة معاريف، ان العلاقة الاسرائيلية -السعودية ليست مجرد تنسيق جهود الاستخبارات الخاصة.

حيث قال الموقع الكندي إن التنسيق السعودي - الاسرائيلي جزء كبير من حملة إسرائيل المكلفة جدا ضد إيران، فكما تعلمون، قد شمل هذا التخريب اغتيال خمسة علماء نوويين، كما يمكن أن ينطوي ذلك على فئة كاملة من الأسلحة الإلكترونية والتقليدية التي يمكن استخدامها في هجوم واسع النطاق على إيران.

وتابع الموقع الكندي: أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي قدم عدة رحلات للتعامل مع نظرائه وتوصلو انه تم الاتفاق بأن السعوديين سيقومون بتمويل سلسلة من الاغتيالات للعديد من كبار خبراء إيران النوويين على مدى العامين الماضيين.

السؤال التالي هو، نظرا لوجود رقابة عسكرية محكمة في إسرائيل، لماذا سمح لمعاريف بنشر هذا؟ حيث يريد المسؤولون السياسيون والمخابرات الإسرائيليون أن يعرف العالم الجهود السعودية - الإسرائيلية التي يتم ممارستها ضد ايران.