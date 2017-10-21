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  السبت 30 محرم 1439
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البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

السعودية تشتري"أس- 400" و"ثاد": تعزيز أوراق أم لعب بالنار؟ الوقت- لم تمضِ ساعات قليلة على توقيع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صفقة "اس-400" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتّى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة

شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟ فبالرغم من التشابه بين حال كردستان العراق وحال جنوب السودان، تبدو حال كردستان أصعب وأسوأ من حال جنوب السودان، وبالتأكيد أصعب وأسوأ من الصحراء الغربية ضمناً

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أخبار

هجوم مسلح يودي بحياة 54 من عناصر الشرطة المصرية بالقاهرة

السبت 30 محرم 1439
 
 
 
 
 
هجوم مسلح يودي بحياة 54 من عناصر الشرطة المصرية بالقاهرة

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الوقت- تعرضت الشرطة المصرية في وقت متأخر مساء الجمعة لهجوم مسلح في منطقة الصحراء الغربية، سقط جرّاءه 54 من عناصر الأمن.

وكشف مصدر بوزارة الداخلية المصرية لوكالات أنباء أن القتلى هم 36 مجندا، و18 ضابطا (10 ضباط عمليات خاصة، و7 ضباط بالأمن الوطني، وضابط بالمباحث).

من جهته كان قد ذكر مراسل قناة الحرة الأمريكية، سقوط 52 قتيلا في صفوف قوات الأمن المصرية وفقا لمصادر من وزارة الداخلية كذلك ليرتفع هذا الرقم فيما بعد.

كما أكدت مصادر أمنية لوكالة رويترز: إن 30 على الأقل من أفراد الشرطة المصرية قتلوا في الاشتباكات التي وقعت الجمعة مع مسلحين في صحراء الواحات على مسافة نحو 135 كيلومترا جنوب غربي القاهرة.

واستخدم الارهابيين بحسب المصادر قذائف صاروخية (آر.بي.جي) وعبوات ناسفة ضد قوة أمنية كبيرة داهمت مخبأ لهم مما أوقع خسائر بشرية كبيرة في صفوف القوات.

وفي بيان لها أفادت وزارة الداخلية المصرية: إن عددا من المتشددين قتلوا في الاشتباكات وإن قوات الأمن ما زالت تمشط المنطقة.

ويوم أمس تحدّث الإعلام المصري عن مقتل ستة عشر من رجال الشرطة المصرية وأصيب ثمانية آخرون، في اشتباكات وقعت مع مسلحين بمنطقة صحراء الواحات بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة.

وكانت قد كتبت صحيفة اليوم السابع المصرية عن مصدر أمني قوله: إن جميع أفراد القوة الأمنية التي وقعت معها الاشتباكات مع العناصر المسلحة بصحراء الواحات، قتلوا، فيما نجا ضابط و4 أفراد شرطة فقط.

يشار الى أن عددا من مسلحي حركة سواعد مصر (حسم) أطلقوا النار على قوة أمنية كانت متوجهة إلى مكان يختبئون به لإلقاء القبض عليهم، وأوقعوها في كمين محكم، وهو ما تسبب في زيادة الخسائر البشرية في صفوف الشرطة.

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هجوم الشرطة القاهرة مصر

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