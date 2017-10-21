هجوم مسلح يودي بحياة 54 من عناصر الشرطة المصرية بالقاهرة

الوقت- تعرضت الشرطة المصرية في وقت متأخر مساء الجمعة لهجوم مسلح في منطقة الصحراء الغربية، سقط جرّاءه 54 من عناصر الأمن.

وكشف مصدر بوزارة الداخلية المصرية لوكالات أنباء أن القتلى هم 36 مجندا، و18 ضابطا (10 ضباط عمليات خاصة، و7 ضباط بالأمن الوطني، وضابط بالمباحث).

من جهته كان قد ذكر مراسل قناة الحرة الأمريكية، سقوط 52 قتيلا في صفوف قوات الأمن المصرية وفقا لمصادر من وزارة الداخلية كذلك ليرتفع هذا الرقم فيما بعد.

كما أكدت مصادر أمنية لوكالة رويترز: إن 30 على الأقل من أفراد الشرطة المصرية قتلوا في الاشتباكات التي وقعت الجمعة مع مسلحين في صحراء الواحات على مسافة نحو 135 كيلومترا جنوب غربي القاهرة.

واستخدم الارهابيين بحسب المصادر قذائف صاروخية (آر.بي.جي) وعبوات ناسفة ضد قوة أمنية كبيرة داهمت مخبأ لهم مما أوقع خسائر بشرية كبيرة في صفوف القوات.

وفي بيان لها أفادت وزارة الداخلية المصرية: إن عددا من المتشددين قتلوا في الاشتباكات وإن قوات الأمن ما زالت تمشط المنطقة.

ويوم أمس تحدّث الإعلام المصري عن مقتل ستة عشر من رجال الشرطة المصرية وأصيب ثمانية آخرون، في اشتباكات وقعت مع مسلحين بمنطقة صحراء الواحات بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة.

وكانت قد كتبت صحيفة اليوم السابع المصرية عن مصدر أمني قوله: إن جميع أفراد القوة الأمنية التي وقعت معها الاشتباكات مع العناصر المسلحة بصحراء الواحات، قتلوا، فيما نجا ضابط و4 أفراد شرطة فقط.

يشار الى أن عددا من مسلحي حركة سواعد مصر (حسم) أطلقوا النار على قوة أمنية كانت متوجهة إلى مكان يختبئون به لإلقاء القبض عليهم، وأوقعوها في كمين محكم، وهو ما تسبب في زيادة الخسائر البشرية في صفوف الشرطة.