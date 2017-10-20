عملاق شبكة التواصل الاجتماعي يطلق ميزتين جديدتين خلال يومين

الوقت- يسعى عملاق شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى جلب المزيد من المستخدمين لشبكته عن طريق إضافة عدة ميزات وتحديثات تسهل استخدام التطبيق.

وفي الوقت الحالي تختبر فيسبوك ميزتين جديدتين الأولى "temporary profile status" والثانية هي عبارة عن خاصية جديدة متوفرة تحت اسم "Explore".

"temporary profile status"

بالفعل بدأت فيسبوك اختبار ميزة "temporary profile status" التي تتيح للمستخدمين نشر التحديثات التي تختفي تلقائيا بعد فترة زمنية محددة، وتتضمن 101 حرفا فقط، ويمكن للمستخدمين تعيين تاريخ انتهاء صلاحيتها واختيار ما إذا كانت تظهر في شريط الأخبار أو في الملف الشخصي للمستخدم.

وتم رصد الميزة الجديدة من قبل أحد المستخدمين الذي نشر لقطة مصورة لها عبر موقع "BuzzFeed"، وتشير الميزة الجديدة إلى عودة فيسبوك إلى الأيام الأولى من انطلاقته، عندما كان يتم تعبئة صفحة منشورات المستخدم من خلال كتابة أفكار وجمل من دون استخدام مقاطع فيديو أو صور أو المقالات أو الإعلانات والروابط التي تهيمن على التطبيق اليوم.

وعلى ما يبدو أن شركة فيسبوك التي تعتمد على نسخ مجمل ميزاتها في جميع تطبيقاتها من تطبيق سناب شات، استوحت الميزة الجديدة التي تدمر ذاتيا أيضا من التطبيق ذاته.

وفي الوقت الحالي لاتزال الميزة قيد الاختبار ما يجعلها غير متاحة لجميع المستخدمين حتى الآن، وتبدو مشابهة لقصص فيسبوك التي يمكن من خلالها نشر صور ومقاطع فيديو تختفي تلقائيا بعد مرور 24 ساعة، إلا أن هذه الميزة لم تلقى النجاح المرجو مثلما هو الحال في إنستغرام وواتس آب.

Explore Feed

أطلقت شركة فيسبوك منذ يومين شريط أخبار ثانٍ مخصص لعرض المنشورات التي تناسب احتياجات المستخدم، ويتم تجميعها من الصفحات التي لا يشترك بها المستخدم ومن الشخصيات العامة التي لا يتابعها، بحسب موقع TechCrunch.

وبعد أن كانت قد أطلقت الشركة ميزة Explore Feed على الهواتف الذكية التي تعمل بالأندرويد و الIOS، قامت الفيسبوك اليوم بإطلاقها أيضا لأجهزة سطح المكتب، وجائت هذه الخطوة رغبة من الشركة في هفى توسيع بديل الـ News Feed حتى تساعد المستخدمين في معرفة المزيد عن الأشياء التى يهتم بها.

ويستطيع المستخدمين الآن العثور على الـ feed في الشريط الجانبي الأيمن أو الأيسر حسب اللغة التي تستخدمها ضمن قسم Explore ، وستجد بجانبها خيارات مثل Events, Groupsو Pagesو Momentsو Saved، وغيرها.

وحول الميزة الجديدة Explore أكد ممثل شركة فيسبوك صحة معلومات ظهور الميزة الجديدة، قائلا : "نبدأ في تقديم شريط إضافي مخصص للمنشورات المشهورة، بما فيها الفيديو والصور، التي تتناسب مع كل مستخدم وتعتمد على المحتوى الذي يفضله المستخدم. وهذا طلب مستخدمي الشبكة وهناك رغبة من مستخدمينا في طريقة سهلة لاستكشاف المحتوى من صفحات أخرى غير مشتركين بها". والخاصية الجديدة متوفرة تحت اسم "Explore"، بمعنى استكشاف.

الميزة الجديدة متاحة ليس فقط على كمبيوترات مكتبية ولكن على الأجهزة النقالة كذلك. لمشاهدة الخاصية الجديدة عن طريق تطبيق الفيسبوك للأجهزة النقالة، يجب الدخول إلى "الإعدادات" من ثم إلى بند "المزيد". أما عن طريق الكمبيوتر المكتبي، فهذه الخاصية موجودة على الجانب الأيمن أو الأيسر من شريط الأخبار (حسب اللغة) تحت اسم "Explore".

الهدف من الميزة الجديدة

والهدف من إضافة الميزة الجديدة هو مساعدة مستخدم الفيسبوك لاكتشاف المزيد من المحتوى عبر الشبكة الاجتماعية، من المصادر التي لم يشترك بها بعد، مثل صفحات الفيسبوك والشخصيات العامة أوالمؤسسات الإخبارية. والمحتوى الذي يظهر على ميزة "Explore" يتناسب مع احتياجات وميول المستخدم.

وهناك هدف آخر من هذه الميزة وهو زيادة وقت المستخدم على الموقع، مما يتيح لفيسبوك تقديم المزيد من الإعلانات بين المحتوى، ويُذكر أن الميزة الجديدة ليس من ابتكار الفيسبوك، بل هي تشبه بشكل كبير ما يقدمه تطبيق إنستغرام وسناب شات للمستخدمين.