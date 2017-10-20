الحكومة الكويتية تلغي الحظر عن صادرات الزراعية المصرية

الوقت- نجحت الحكومة المصرية في مفاوضاتها التي تهدف إلى إلغاء الحظر عن صادراتها الزراعية من الفلفل والخس والجوافة والبصل إلى الكويت والبحرين، وذلك بحسب ما أعلنه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري "عبدالمنعم البنا".

وأشار، الوزير إلى أن وفداً مصرياً عقد بعض اللقاءات في الكويت والبحرين، وأكد هذا الوفد أنه يقضي بوجود شهادة متبقيات المبيدات للحاصلات الزراعية، التي يتم تصديرها إلى الكويت والبحرين.

وأضاف "عقدنا أيضاً لقاءات موسعة مع هيئة سلامة الغذاء الكويتية، وتم الاتفاق على السماح للصادرات الزراعية المصرية من الخس، والجوافة، والبصل، والفلفل لمدة 3 أشهر، بعد إرفاق شهادة زراعية، وشهادة فحص متبقيات المبيدات مع الشحنات المصدرة".

وأكد الوزير في بيان صحفي له إلى أنه سيتم التنسيق مع وزير التجارة والصناعة الكويتي في هذه الفترة، وسيتم خلال اللقاء تقديم بعض الحلول لرفع الحظر بشكل نهائي عن الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية المختلفة.