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  السبت 30 محرم 1439
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البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

السعودية تشتري"أس- 400" و"ثاد": تعزيز أوراق أم لعب بالنار؟ الوقت- لم تمضِ ساعات قليلة على توقيع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صفقة "اس-400" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتّى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة

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الإقتصاد

الحكومة الكويتية تلغي الحظر عن صادرات الزراعية المصرية

الجمعة 29 محرم 1439
 
 
 
 
 
الحكومة الكويتية تلغي الحظر عن صادرات الزراعية المصرية
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الوقت- نجحت الحكومة المصرية في مفاوضاتها التي تهدف إلى إلغاء الحظر عن صادراتها الزراعية من الفلفل والخس والجوافة والبصل إلى الكويت والبحرين، وذلك بحسب ما أعلنه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري "عبدالمنعم البنا". 

وأشار، الوزير إلى أن وفداً مصرياً عقد بعض اللقاءات في الكويت والبحرين، وأكد هذا الوفد أنه يقضي بوجود شهادة متبقيات المبيدات للحاصلات الزراعية، التي يتم تصديرها إلى الكويت والبحرين.

وأضاف "عقدنا أيضاً لقاءات موسعة مع هيئة سلامة الغذاء الكويتية، وتم الاتفاق على السماح للصادرات الزراعية المصرية من الخس، والجوافة، والبصل، والفلفل لمدة 3 أشهر، بعد إرفاق شهادة زراعية، وشهادة فحص متبقيات المبيدات مع الشحنات المصدرة".

وأكد الوزير في بيان صحفي له إلى أنه سيتم التنسيق مع وزير التجارة والصناعة الكويتي في هذه الفترة، وسيتم خلال اللقاء تقديم بعض الحلول لرفع الحظر بشكل نهائي عن الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية المختلفة.

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المصر الزراعية الصادرات الزراعية الكويت البحرين

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