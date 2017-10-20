بالصور ..هكذا شيّع السوريون اللواء الشهيد عصام زهر الدين

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  الجمعة 29 محرم 1439
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البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

السعودية تشتري"أس- 400" و"ثاد": تعزيز أوراق أم لعب بالنار؟ الوقت- لم تمضِ ساعات قليلة على توقيع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صفقة "اس-400" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتّى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة

شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟ فبالرغم من التشابه بين حال كردستان العراق وحال جنوب السودان، تبدو حال كردستان أصعب وأسوأ من حال جنوب السودان، وبالتأكيد أصعب وأسوأ من الصحراء الغربية ضمناً

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تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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أخبار

بالصور ..هكذا شيّع السوريون اللواء الشهيد عصام زهر الدين

الجمعة 29 محرم 1439
 
 
 
 
 
بالصور ..هكذا شيّع السوريون اللواء الشهيد عصام زهر الدين

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الوقت- بحضور شعبي ورسمي واسع، شيّع السوريون اليوم الجمعة، 20 أكتوبر، جثمان الشهيد اللواء شرف عصام زهر الدين، قائد العمليات العسكرية في دير الزور.

وشارك في مراسم التشييع التي اقيمت في الملعب البلدي في السويداء، الاف السوريين وعدد كبير من كبار المسؤولين السوريين، من بينهم أعضاء مجلس الشعب والمحافظين والوزراء وشيوخ عقل طائفة المسلمين الموحدين وضباط من الجيش العربي السوري وفعاليات دينية وحزبية وشعبية.

ومثل الرئيس السوري بشار الأسد، وزير شؤون الرئاسة، منصور عزام، وقدم التعازي لأبناء سوريا وذوي الشهيد باستشهاد البطل زهر الدين بعد أن سطر ملاحم البطولة والصمود والتضحية دفاعا عن الوطن.

من جانبه هنأ مفتي الجمهورية الشيخ أحمد بدر الدين حسون أهالي السويداء والسوريين جميعا بشهادة البطل زهر الدين في معارك البطولة بوجه الإرهاب في مدينة دير الزور، وأضاف "نقول لكل من أرادوا تفرقة سوريا أنه ليس بيننا أقلية فكل مواطن في سورية حقه حقنا وعليه ما علينا.. نتطهر بتربة وطننا ودماء شهدائنا"، وأشار المفتي حسون إلى أن "السوريين لا يبكون على الشهداء بل يباركون لهم الشهادة فأبطال الجيش العربي السوري يطهرون أرض سوريا بدمائهم الزكية من دنس الإرهاب".

وكان اللواء شرف عصام زهر الدين ارتقى شهيدا يوم الاربعاء في منطقة حويجة صكر شرق مدينة دير الزور خلال عمليات الجيش السوري لاستكمال إعادة الأمن والاستقرار إلى محافظة دير الزور.

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