بالصور ..هكذا شيّع السوريون اللواء الشهيد عصام زهر الدين

الوقت- بحضور شعبي ورسمي واسع، شيّع السوريون اليوم الجمعة، 20 أكتوبر، جثمان الشهيد اللواء شرف عصام زهر الدين، قائد العمليات العسكرية في دير الزور.

وشارك في مراسم التشييع التي اقيمت في الملعب البلدي في السويداء، الاف السوريين وعدد كبير من كبار المسؤولين السوريين، من بينهم أعضاء مجلس الشعب والمحافظين والوزراء وشيوخ عقل طائفة المسلمين الموحدين وضباط من الجيش العربي السوري وفعاليات دينية وحزبية وشعبية.

ومثل الرئيس السوري بشار الأسد، وزير شؤون الرئاسة، منصور عزام، وقدم التعازي لأبناء سوريا وذوي الشهيد باستشهاد البطل زهر الدين بعد أن سطر ملاحم البطولة والصمود والتضحية دفاعا عن الوطن.

من جانبه هنأ مفتي الجمهورية الشيخ أحمد بدر الدين حسون أهالي السويداء والسوريين جميعا بشهادة البطل زهر الدين في معارك البطولة بوجه الإرهاب في مدينة دير الزور، وأضاف "نقول لكل من أرادوا تفرقة سوريا أنه ليس بيننا أقلية فكل مواطن في سورية حقه حقنا وعليه ما علينا.. نتطهر بتربة وطننا ودماء شهدائنا"، وأشار المفتي حسون إلى أن "السوريين لا يبكون على الشهداء بل يباركون لهم الشهادة فأبطال الجيش العربي السوري يطهرون أرض سوريا بدمائهم الزكية من دنس الإرهاب".

وكان اللواء شرف عصام زهر الدين ارتقى شهيدا يوم الاربعاء في منطقة حويجة صكر شرق مدينة دير الزور خلال عمليات الجيش السوري لاستكمال إعادة الأمن والاستقرار إلى محافظة دير الزور.