بالصور..رئيس الأركان الايراني على خطوط الجبهة شمال سوريا

الوقت- تفقّد رئيس هيئة الاركان الايرانية اللواء محمد باقري، صباح الجمعة، مناطق العمليات الحربية في محافظة حلب والمناطق الاخرى في شمال سوريا.

واعرب باقري، في تصريح ادلى به امام حشد من القوات المدافعة عن مراقد اهل البيت عليهم السلام وجبهة المقاومة عن ابتهاجه للانتصارات التي حققتها الجبهة والمدافعون في مواجهة المجموعات الارهابية.

وقال باقري ان جبهة المقاومة ستواصل التقدم والانتصارات التي احرزتها بفضل شجاعة الابطال المدافعين عن مراقد اهل البيت وقد بلغت المجموعات الارهابية والتكفيرية نهايتها.

ونوه رئيس هيئة الاركان الايرانية الى ان رمز الانتصارات المتتالية والباهرة التي تحققت في مواجهة الارهابيين يتمثل في الوحدة والتكاتف بين صفوف ابطال جبهة المقاومة والمدافعين عن مراقد اهل البيت والايمان بالنصر الالهي والروح القتالية الرفيعة والثقة بالنفس الذي تحلوا به "حيث ان مقاتلينا قد خاضوا هذه التجربة خلال حرب السنوات الثمانية"، ووصف التكاتف بين الجيش السوري والمقاومين مع الشعب بمثابة نموذج وعدّه رمزا للنصر واكد على الاستمرار في هذه النهج حتى النهاية.

وكان باقري التقى أمس الرئيس السوري بشار الأسد وسلمه رسالة من قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي، كما التقى الجنرال باقري في وقت سابق كل من وزير الدفاع السوري فهد جاسم الفريج، ورئيس الأركان علي عبد الله أيوب.