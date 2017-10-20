بالصور..رئيس الأركان الايراني على خطوط الجبهة شمال سوريا

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  الجمعة 29 محرم 1439
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البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

السعودية تشتري"أس- 400" و"ثاد": تعزيز أوراق أم لعب بالنار؟ الوقت- لم تمضِ ساعات قليلة على توقيع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صفقة "اس-400" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتّى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة

شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟ فبالرغم من التشابه بين حال كردستان العراق وحال جنوب السودان، تبدو حال كردستان أصعب وأسوأ من حال جنوب السودان، وبالتأكيد أصعب وأسوأ من الصحراء الغربية ضمناً

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الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
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الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
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تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

بالصور..رئيس الأركان الايراني على خطوط الجبهة شمال سوريا

الجمعة 29 محرم 1439
 
 
 
 
 
بالصور..رئيس الأركان الايراني على خطوط الجبهة شمال سوريا

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الوقت- تفقّد رئيس هيئة الاركان الايرانية اللواء محمد باقري، صباح الجمعة، مناطق العمليات الحربية في محافظة حلب والمناطق الاخرى في شمال سوريا.

واعرب باقري، في تصريح ادلى به امام حشد من القوات المدافعة عن مراقد اهل البيت عليهم السلام وجبهة المقاومة عن ابتهاجه للانتصارات التي حققتها الجبهة والمدافعون في مواجهة المجموعات الارهابية.

وقال باقري ان جبهة المقاومة ستواصل التقدم والانتصارات التي احرزتها بفضل شجاعة الابطال المدافعين عن مراقد اهل البيت وقد بلغت المجموعات الارهابية والتكفيرية نهايتها.

ونوه رئيس هيئة الاركان الايرانية الى ان رمز الانتصارات المتتالية والباهرة التي تحققت في مواجهة الارهابيين يتمثل في الوحدة والتكاتف بين صفوف ابطال جبهة المقاومة والمدافعين عن مراقد اهل البيت والايمان بالنصر الالهي والروح القتالية الرفيعة والثقة بالنفس الذي تحلوا به "حيث ان مقاتلينا قد خاضوا هذه التجربة خلال حرب السنوات الثمانية"، ووصف التكاتف بين الجيش السوري والمقاومين مع الشعب بمثابة نموذج وعدّه رمزا للنصر واكد على الاستمرار في هذه النهج حتى النهاية.

وكان باقري التقى أمس الرئيس السوري بشار الأسد وسلمه رسالة من قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي، كما التقى الجنرال باقري في وقت سابق كل من وزير الدفاع السوري فهد جاسم الفريج، ورئيس الأركان علي عبد الله أيوب.

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