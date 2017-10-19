الكويت تقوم بحظر تصدير المياه المعبأة

الوقت- أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية بحظر تصدير المياه المعبأة والمصنعة محلياً إلى خارج البلاد، للمحافظة عليها للاستخدام المحلي فقط.

وبدأ مسؤولو المنافذ الحدودية بتطبيق القرار الجديد للوزارة، فمنع خروج الشاحنات المحملة بالمياه المعبأة والمصنعة.

وقد أتى هذا القرار بناء على توصية من وزارة الكهرباء والماء، التي أكدت ضرورة اتخاذ هذه الخطوة، باعتبارها تحمل فائدة مزدوجة للكويت.

ويذكر أن الكويت هي ثالث دولة في استهلاك المياه على مستوى العالم بواقع يقارب 500 لتر للفرد يومياً.

واعتبرت الوزارة أن هذا القرار يقوم بإعادة توجيه الدعم المقرر من الدولة إلى أماكن الاستهلاك المستحقة، منوهة إلى أن المياه المعبأة والمصنعة محليا تستهلك من حصة الدعم الكلي المقدم من الدولة، سواء في قطاع الطاقة أو في مجال تحلية المياه.

وأكدت الوزارة أن هذا قرار يساعد في تخفيف الضغط على سحوبات الماء من السوق المحلي، وذلك لأن تصدير المياه المعبأة والمصنعة محليا، يستنزف جزءا لا يستهان به من إنتاج المياه الكويتية.