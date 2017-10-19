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  الخميس 28 محرم 1439
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البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

السعودية تشتري"أس- 400" و"ثاد": تعزيز أوراق أم لعب بالنار؟ الوقت- لم تمضِ ساعات قليلة على توقيع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صفقة "اس-400" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتّى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة

شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟ فبالرغم من التشابه بين حال كردستان العراق وحال جنوب السودان، تبدو حال كردستان أصعب وأسوأ من حال جنوب السودان، وبالتأكيد أصعب وأسوأ من الصحراء الغربية ضمناً

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أخبار

واشنطن بوست: بعد أحداث كركوك..هل تتخلى واشنطن عن أكراد سوريا؟

الخميس 28 محرم 1439
 
 
 
 
 
واشنطن بوست: بعد أحداث كركوك..هل تتخلى واشنطن عن أكراد سوريا؟

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هل سيتكرّر سيناريو كركوك مع أكراد سوريا؟!

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الوقت- اعتبرت صحيفة واشنطن بوست، في تقرير جديد، ان تخلي امريكا عن الأكراد في كركوك، يطرح سؤالاً عن مستقبل الوضع في سوريا وامكانية تخلي امريكا عن حلفائها الأكراد هناك.

وكشفت الصحيفة ان واشنطن تركت الخيار لقوات سوريا الديمقراطية، في مواصلة التقدم بعد الرقة أو الوقوف، إذ ان استعادة السيطرة على مدينة الرقة السورية من قبضة تنظيم داعش يطرح سؤالا عن مستقبل الوجود الأمريكي في سوريا، ومدى جدية واشنطن في التزامها حيال حلفائها الأبرز، الأكراد، خاصةً بعد أن سمحت لحكومة بغداد باستعادة مدينة كركوك من قبضة القوات الكردية، حسب وصفها.

ولفتت الصحيفة إلى أنه "لم يعرف فيما إذا كانت إدارة ترامب مستعدة للبقاء في شمال شرق سوريا لتوفير الحماية لحلفائها الأكراد أم أنها ستنسحب، وبالتالي فإنها قد تتركهم عرضة للتقدم من قبل قوات النظام السوري، تماماً كما فعلت مع أكراد العراق عندما سمحت واشنطن للحكومة المركزية ببغداد باستعادة مدينة كركوك من قبضة القوات الكردية التي كانت تحكم المدينة".

 يأتي هذا بالتزامن مع إعلان عدد من المسؤولين في النظام بدمشق، نيتهم استعادة السيطرة على كل الأراضي التي خسرها الأسد ضد المعارضة بكافة أرجاء البلاد بما في ذلك المناطق الواقعة تحت سيطرة قسد في شرق سوريا.

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