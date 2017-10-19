ردٌ ناريٌّ من الحرس الثوري على تصريحات ترامب

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  الخميس 28 محرم 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

السعودية تشتري"أس- 400" و"ثاد": تعزيز أوراق أم لعب بالنار؟ الوقت- لم تمضِ ساعات قليلة على توقيع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صفقة "اس-400" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتّى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة

شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟ فبالرغم من التشابه بين حال كردستان العراق وحال جنوب السودان، تبدو حال كردستان أصعب وأسوأ من حال جنوب السودان، وبالتأكيد أصعب وأسوأ من الصحراء الغربية ضمناً

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الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
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الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
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المشهد اليمني

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داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

ردٌ ناريٌّ من الحرس الثوري على تصريحات ترامب

الخميس 28 محرم 1439
 
 
 
 
 
ردٌ ناريٌّ من الحرس الثوري على تصريحات ترامب

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الحرس الثوري... إيران تحمي حاميها

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الوقت- أكد بيان صادر عن حرس الثورة الاسلامية في ايران، اليوم الخميس، مواصلته مقارعة نظام الهيمنة والصهيونية بلا هوادة، وتطوير القدرة الصاروخية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وثمّن البيان ، الدعم الشامل لجميع شرائح الشعب والمسؤولين الايرانيين ، في الرد الحاسم على تخرصات الرئيس الاميركي ضد هذه المؤسة الثورية، وأكد على العزيمة والارادة الراسخة في مقارعة نظام الهيمنة والصهيونية بلا هوادة، وتطوير القدرات الدفاعية الصاروخية للبلاد.

واعتبر بيان الحرس الثوري ان المواقف العدائية للرئيس الامريكي المتهور والاحمق بالاساءة الى الشعب الايراني وفرض اجراءات جديدة جائرة ضد الحرس الثوري، تكشف فشل السياسات الشريرة التي ينتهجها حكام البيت الابيض والكيان الصهيوني بغية تغيير خارطة المنطقة وتقسيم واضعاف الدول الاسلامية، وانزعاجهما من دور الحرس الثوري المؤثر في هذا المجال

ونوه بيان الحرس الثوري بالمواقف الداعمة للوحدة والاجماع الوطني والدعم الشامل للحرس الثوري، وأدانة عربدة ترامب، وقال: ان هذه المؤسسة الشعبية، ومن منطلق رسالتها ومهامها الثورية، عازمة واكثر من اي وقت مضى على استمرار نهجها في مقارعة نظام الهيمنة والصهيونية بلا هوادة والدفاع عن الثورة الاسلامية والمصالح الوطنية للبلاد.
واكد حرس الثورة الاسلامية انه بمساندة عظيمة من الشعب الايراني وتحت قيادة قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي وبمعية باقي القوات المسلحة والمدافعة عن الثورة، هم "بنيان مرصوص"، و"فدائيو الشعب"، و "درعا للحوادث" التي تواجه البلاد، وبعون الله سيتواصل وبوتيرة أسرع وبدون توقف النفوذ الاقليمي والاقتدار وتطوير القدرة الصاروخية للجمهورية الاسلامية الايرانية بالرغم من ظروف الحظر الكامل، رغم انف الاعداء وخاصة اميركا والصهيونية الدولية الخبيثة.

وفي سياق متصل أكد القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري، ان اميركا تفهم لغة السلاح اكثر مما تفهمه عبر المفاوضات، مشيدا بتضامن الشعب والمسؤولين الايرانيين ومواقفهم الثورية في دعم الحرس الثوري في مواجهة الحرب النفسية التي تشنها الادارة الامريكية.

واوضح اللواء جعفري في بيان ان الشعب الايراني الذي حمل راية تحقيق الوعود الالهية بعبوره من منعطف تاريخي كبير، بدأ مرحلة جديدة من التطورات العالمية بهدف دخول عصر القيم المعنوية وسيادة القيم الالهية، من خلال الحاق الهزائم المنكرة بمعسكر نظام الهيمنة والطاغوت الاعظم، اميركا، وان مؤشرات هذه الهزيمية تجسدت في الخطاب الاخير للرئيس الامريكي في منصة عامة والتي اظهر فيها عجزه ويأسه في حالة غير مستقرة ومضطربة.

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