باقري يسلم الأسد رسالة من آية الله خامنئي

الوقت- تسلمّ الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، رسالة من السيد آية الله علي خامنئي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية حملها رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري.

وهنأ آية الله خامنئي الأسد بالانتصارات التي تتحقق ضد الإرهاب في سوريا، وشدد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستمر في دعم الشعب والحكومة السورية ومساعدتهم من أجل مكافحة الإرهاب وإعادة الامن والاستقرار الى سوريا.

وأكد الرئيس الأسد خلال استقباله باقري أن النجاح في القضاء على الإرهاب في سوريا يشكل ضربة قاسية ضد المشاريع الغربية المرسومة للمنطقة، وهو ما يفسّر استمرار بعض الدول في دعم المجموعات الإرهابية في سورية بشكل خاص وفي المنطقة عموماً.

وتناول اللقاء المراحل المتقدمة التي وصلت إليها العلاقات الأخوية بين سوريا و إيران في المجالات كافة وعلى رأسها التعاون العسكري الذي شهد تطوراً نوعياً خلال الحرب التي تخوضها سوريا وحلفاؤها، وفي مقدمتهم إيران، ضد الإرهاب، و حمّل الرئيس الأسد رئيس هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة الإيرانية، شكره وتحياته لمرشد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، وأكد أن الشعب الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية، شريك رئيسي في الانتصارات التي تتحقق ضد الإرهاب في سوريا.