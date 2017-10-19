وزيرة الأمن الأمريكية تحذر من تكرار هجمات 11 سبتمبر

الوقت- حذرت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي بالانابة ، إلين ديوك، الخميس، من تكرار هجمات إرهابية مشابهة لهجمات 11 سبتمبر 2001 التي أودت بحياة أكثر من 2900 شخص.

وأضافت ديوك في كلمة ألقتها في سفارة بلادها بلندن "أن تنظيم داعش الإرهابي أو تنظيمات أخرى، تريد تنفيذ تفجيرات مماثلة لتلك التي نفذوها في 11 سبتمبر. يريدون إسقاط طائرات، أجهزة الاستخبارات تتحدث بوضوح عن ذلك".

ورأت الوزيرة الأمريكية أن تنظيم داعش الارهابي الآن يمر بمرحلة انتقالية، ما يدفعه إلى اتباع قواعد منها "ضرورة ضمان وصول التمويل، والاستمرار في الظهور، والمحافظة على أعداد المسلحين، ولذلك فهم ينفذون خططاً صغيرة".