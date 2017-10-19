لهذه الأسباب تعمل تل أبيب على استمالة أكراد سوريا

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  الخميس 28 محرم 1439
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البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

السعودية تشتري"أس- 400" و"ثاد": تعزيز أوراق أم لعب بالنار؟ الوقت- لم تمضِ ساعات قليلة على توقيع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صفقة "اس-400" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتّى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة

شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟ فبالرغم من التشابه بين حال كردستان العراق وحال جنوب السودان، تبدو حال كردستان أصعب وأسوأ من حال جنوب السودان، وبالتأكيد أصعب وأسوأ من الصحراء الغربية ضمناً

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لهذا السبب تبتعد دولة بحجم الصين عن الصراعات الوقت- سلّطت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية الضوء في تقرير لها على الصين، والتطور..

صحفية روسية تنافس بوتين في انتخابات 2018 الوقت- تنوي الصحفية الروسية، المحسوبة على التيار الليبرالي "كسينيا سوبتشاك"..

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البشمركة تفرّ الى مواقع ماقبل اجتياح داعش مع تقدم الجيش العراقي الوقت- فرّت قوات البشمركة التابعة للبارزاني زعيم إقليم كردستان العراق، الأربعاء، إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها في يونيو 2014، قبل اجتياح تنظيم داعش لشمال وغرب العراق.

تفجير انتحاري يودي بحياة 7 أشخاص جنوب غرب باكستان الوقت- سقط اليوم الاربعاء سبعة أشخاص قتلى في هجوم نفذه مفجر انتحاري من حركة..

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الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
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الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
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إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
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محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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تقارير

لهذه الأسباب تعمل تل أبيب على استمالة أكراد سوريا

الخميس 28 محرم 1439
 
 
 
 
 
لهذه الأسباب تعمل تل أبيب على استمالة أكراد سوريا

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الوقت- وجّه الاحتلال الاسرائيلي أنظاره الدنيئة نحو الشمال السوري للعثور على موطئ قدم له عن طريق استمالة الأكراد الذين تمكنوا خلال الأيام الماضية من السيطرة على مدينة الرقة معقل داعش في سوريا.

وتأتي هذه المطامع الاسرائيلية تزامنا مع زيارة وزير الدولة السعودي السبهان الى  مدينة الرقة ليبارك انتصار الأكراد على تنظيم داعش الارهابي، تلبية لرغبة أمريكية بتشييد شراكة بين الرياض وواشنطن وتل أبيب مع الأكراد في سوريا.

الأمر الذي سيثير غضب الداخل السوري من هذا التعاون الغير شرعي داخل اراضي بلادهم.

وما أوردناه سابقا تطرق له مركز تفكير إسرائيلي مرموق قال: إن حكومة تل أبيب مطالبة بالمبادرة لتدشين تحالف وشراكة مع أكراد سوريا على غرار أكراد البارزاني في العراق.

وجاءت هذه الدراسة الاسرائيلية عن طريق "مركز أبحاث بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية" التابع لجامعة "بارإيلان"، الذي توقّع أن تكون فرص تدشين تحالف اسرائيلي مع القوى العربية السنية في سوريا باتت تؤول إلى الصفر، لأنها ذات توجهات متطرفة، ولا يمكن وصف أي منها بالمعتدلة.

وأشارت الدراسة التي نشرها هذا المركز الصهيوني، الى أن توثيق التحالف مع الأكراد في سوريا سيحسن من قدرة إسرائيل على مواجهة كل من إيران وتركيا، ملفتا إلى أن من مصلحة إسرائيل أن يعمل الأكراد على التصدي للنفوذ التركي في شمال سوريا ومحاولة تصدير المتاعب لأنقرة، على اعتبار أن هذا السلوك ينسجم مع المصالح الاستراتيجية لكيان الاحتلال.

أكراد سوريا يسيطرون على مدينة الرقة
أكراد سوريا يسيطرون على مدينة الرقة

الهدف الأول تقليص مكانة تركيا

وتابع المركز الاسرائيلي البارز، أن تعزيز مكانة الجيب الكردي شمال شرق سوريا يمكن أن يسهم في تقليص مكانة تركيا لدى الولايات المتحدة وحلف الناتو، مشيرة إلى أن القيادة الإسرائيلية يمكنها أن تطلب من الإدارة الأمريكية استغلال نفوذها لدى الأكراد السوريين من أجل السماح بتدشين قاعدة جوية تكون بديلة عن قاعدة "إنغرليك" التركية، التي يستخدمها سلاح الجو الأمريكي، وأسلحة الجو التابعة لدول حلف الناتو في العمليات العسكرية التي تنفذها في المنطقة.

وتابعت الدراسة الصهيونية توقعاتها أن ما يعزز من فرص تدشين القاعدة المذكورة، حقيقة أن قادة الكرد السوريين دائما يصرون على ضرورة بقاء القوات الأمريكية في مناطق نفوذهم من أجل تحسين قدرتهم على مواجهة التحولات الإقليمية.

الهدف الثاني لمواجهة محور المقاومة

وزعم "مركز أبحاث بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية" أن وجود كردي نشط في سوريا سيساهم في إبعاد محور المقاومة الموجود في سوريا والمدعوم من إيران، لا سيما حزب الله عند الحدود مع إسرائيل.

مدرعات أمريكية تدعم الأكراد في هجومهم على داعش
مدرعات أمريكية تدعم الأكراد في هجومهم على داعش

وواصل المركز الصهيوني مزاعمه قائلاً بأن التعاون مع الأكراد يمكن أن يقلص من قدرة إيران على تنفيذ مخططها الهادف إلى إيجاد ممر بري يربط "مضيق هرمز" بالبحر الأبيض المتوسط مرورا بكل من بغداد ودمشق وبيروت.

وبشأن كيفية تدشين التحالف الصهيوني مع أكراد سوريا الذي سيتعرض لرفض محلي ودولي قطعي، أكد المركز أن تدشين تحالف مع أكراد سوريا يتطلب أولا تغيير إسرائيل نهجها القائم على عدم التدخل في الواقع الداخلي في سوريا طالما لا يؤثر بشكل مباشر على أمنها القومي، ولتنهي هذه الاستراتيجية من خلال تعزيز التحالف مع حزب سوريا الديمقراطي الكردي. 

يشار الى أن كيان الاحتلال تدخل في الحرب السورية على مدى الأعوام الماضية، حيث أكدت مصادر لرويترز عدّة مرات قيام جيش تل أبيب بدعم الارهابيين في سوريا، وتقديم العلاج والأسلحة لهم خلال حربهم ضد الجيش السوري في جنوب البلاد.

وخلصت الدراسة الى أنه على إسرائيل أن تتفاهم مع قيادة الأكراد في سوريا على تدشين أنبوب لنقل النفط يربط إسرائيل بمنطقة النفوذ الكردي، بحيث يمر بالأردن، مشيرة إلى أن تنويع مصادر الطاقة، لا سيما النفط ينطوي على أهمية استراتيجية بالنسبة لتل أبيب، الأمر الذي سيلاقي مواجهة من قبل الدولة السورية وتركيا وايران لا محالة.

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تل أبيب الاحتلال أكراد سوريا تعاون

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