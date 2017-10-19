ترقب حذر مع اقتراب انتهاء مهلة مدريد لكتالونيا

الوقت- فيما تشرف المهلة الممنوحة من مدريد إلى كتالونيا على الانتهاء، لا يزال موقف برشلونة عاصمة الاقليم الانفصالي يكتنفه الغموض، ويطرح تساؤلات عدة بشأن مستقبل اسبانيا.

وفي هذا السياق أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، بوضوح أنه يجب الإجابة عن سؤال محدد هو "هل أعلن (رئيس حكومة كتالونيا، كارلس بوغديمون) استقلال الإقليم أم لا؟ لأنه إذا كان أعلن ذلك فعلا فإن الحكومة ستضطر إلى تطبيق مقتضيات الدستور، وإن لم يفعل يمكننا الحوار هنا في البرلمان"، على حد قوله.

يشار الى أن رئيس حكومة كتالونيا أجرى استفتاء على الاستقلال في الأول من أكتوبر، ثم أصدر إعلانا غامضا بشأن الاستقلال الأسبوع الماضي، ثم قام بتعليق الإعلان فورا بحجة السماح بتخصيص وقت من أجل المحادثات والوساطة.

وفي خطاب الاثنين، لم يجب بوغديمون "بنعم" أو "لا" على سؤال الحكومة الإسبانية "هل أعلن استقلال كتالونيا"؟