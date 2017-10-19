تهديد داعش يطال مونديال روسيا 2018!

الوقت- ظهر في صورة حديثة منسوبة إلى تنظيم داعش الارهابي، عن تهديدات مزعومة أطلقها التنظيم المتطرف بتنفيذ هجمات في روسيا، أثناء استضافتها كأس العالم لكرة القدم في صيف العام المقبل.

وتوضح الصورة التي انتشرت على نطاق واسع وبسرعة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، ملثما يحمل سلاحا رشاشا وإلى جانبه شعار "داعش"، وفي الخلفية يبدو ملعب "فولغوغراد"، أحد الملاعب التي سوف تستضيف الحدث الرياضي الأهم على مستوى العالم.

يشار الى أنه يظهر في الصورة أيضا شعار البطولة، كتبت كلمة "انتظرونا" باللغتين العربية والروسية.

وحظيت الصورة بمشاركات كبيرة على حسابات محسوبة على أو متعاطفة مع "داعش"، على معظم منصات التواصل.

ويقام كأس العالم في 11 مدينة روسية، في الفترة ما بين 14 يونيو إلى 15 يوليو من العام المقبل.