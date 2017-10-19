تهديد داعش يطال مونديال روسيا 2018!

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 28 محرم 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

أهل كركوك بتركمانهم وعربهم وكردهم بأمس الحاجة إلى وجود القوّات العراقيّة.. الـ"PKK" قصف طوزخورماتو بمئات القذائف..

أهل كركوك بتركمانهم وعربهم وكردهم بأمس الحاجة إلى وجود القوّات العراقيّة.. الـ"PKK" قصف طوزخورماتو بمئات القذائف.. الوقت- على وقع المستجدّات القائمة في محافظة كركوك، وفي ظل تسارع الأحداث والخطوات على الأرض، أجرى موقع الوقت الإخباري مقابلة مع رئيس مؤسسة الإنقاذ التركمانية في

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

السعودية تشتري"أس- 400" و"ثاد": تعزيز أوراق أم لعب بالنار؟ الوقت- لم تمضِ ساعات قليلة على توقيع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صفقة "اس-400" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتّى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة

أخبار

ترقب حذر مع اقتراب انتهاء مهلة مدريد لكتالونيا

ترقب حذر مع اقتراب انتهاء مهلة مدريد لكتالونيا

الوقت- فيما تشرف المهلة الممنوحة من مدريد إلى كتالونيا على الانتهاء..

ضغوط أمريكية على حكومة الوحدة الفلسطينية للاعتراف بالاحتلال الوقت- بدأت واشنطن بممارسة ضغوطها على حكومة الوحدة الفلسطينية..

تهديد داعش يطال مونديال روسيا 2018! الوقت- ظهر في صورة حديثة منسوبة إلى تنظيم داعش الارهابي، عن تهديدات مزعومة..

لهذا السبب تبتعد دولة بحجم الصين عن الصراعات الوقت- سلّطت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية الضوء في تقرير لها على الصين، والتطور..

صحفية روسية تنافس بوتين في انتخابات 2018 الوقت- تنوي الصحفية الروسية، المحسوبة على التيار الليبرالي "كسينيا سوبتشاك"..

هل ستفرض أمريكا عقوبات ضد قادة ميانمار لجرائمهم بحق المسلمين؟ الوقت- تنوي أمريكا على مايبدو معاقبة مسؤولي ميانمار لجرائمهم بحق الروهينغا..

موغريني: المحافظة على الاتفاق النووي مع ايران مصلحة للعالم أجمع موغريني: المحافظة على الاتفاق النووي مع ايران هو مصلحة للعالم أجمع

آية الله خامنئي: الرد على الرئيس الأمريكي الثرثار مضيعة للوقت آية الله خامنئي: الرد على الرئيس الأمريكي الثرثار مضيعة للوقت

الفريج يبحث مع باقري التعاون العسكري بين ايران وسوريا مباحثات عسكرية بين ايران وسوريا لتنسيق التعاون بين جيشيّ البلدين

العامري يناشد العوائل التي خرجت من كركوك للعودة فورا العامري يناشد العوائل التي خرجت من كركوك للعودة فورا

الغارديان: تقرير الامم المتحدة حول المجاعة في روهينغا تم سحبه بناء على طلب حكومة ميانمار الغارديان: تقرير الامم المتحدة حول المجاعة في روهينغا تم سحبه بناء على طلب حكومة ميانمار

شاهد كيف طرد رئيس البرلمان الكويتي ممثل البرلمان الاسرائيلي ببريطانيا الوقت- طرد رئيس البرلمان الكويتي، مرزوق علي الغانم، اليوم الأربعاء..

البشمركة تفرّ الى مواقع ماقبل اجتياح داعش مع تقدم الجيش العراقي الوقت- فرّت قوات البشمركة التابعة للبارزاني زعيم إقليم كردستان العراق، الأربعاء، إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها في يونيو 2014، قبل اجتياح تنظيم داعش لشمال وغرب العراق.

تفجير انتحاري يودي بحياة 7 أشخاص جنوب غرب باكستان الوقت- سقط اليوم الاربعاء سبعة أشخاص قتلى في هجوم نفذه مفجر انتحاري من حركة..

استشهاد قائد القوات السورية في دير الزور بمعارك مع داعش الوقت- استشهد العميد في الحرس الجمهوري وقائد العمليات في دير الزور..

الاندبندنت: هكذا استغل البارزاني الاستفتاء وضحك على الأكراد الاندبندنت: هكذا استغل البارزاني الاستفتاء وضحك على الأكراد

المحكمة الأمريكية تعلق مرسوم ترامب المتعلق بالسفر قبل دخوله حيز التنفيذ المحكمة الأمريكية تعلق مرسوم ترامب المتعلق بالسفر قبل دخوله حيز التنفيذ

القبض على مجموعة متطرفة في فرنسا هدفها المسلمون واللاجئون الوقت- تمكنت قوات الأمن الفرنسية اليوم الثلاثاء من إلقاء القبض على مجموعة متطرفة مكونة من 10 أشخاص، كانت تعمل على شن هجمات ضد بعض السياسيين...

القوات العراقية تسيطر على مناطق خاضعة للبيشمركة في الموصل القوات العراقية تسيطر على مناطق خاضعة للبيشمركة في الموصل

رئيس برلمان إقليم كردستان: برزاني سيقدم خدمة كبيرة للأكراد بتقديم استقالته رئيس برلمان إقليم كردستان: بارزاني سيقدم خدمة كبيرة للأكراد بتقديم استقالته

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

استشهاد قائد القوات السورية في دير الزور بمعارك مع داعش

بلومبرغ ترجح فشل رؤية السعودية 2030

تفجير انتحاري يودي بحياة 7 أشخاص جنوب غرب باكستان

الاندبندنت: نظرة تحليلية في أهم الأحداث الإقتصادية لهذا الإسبوع

شاهد كيف طرد رئيس البرلمان الكويتي ممثل البرلمان الاسرائيلي ببريطانيا

موغريني: المحافظة على الاتفاق النووي مع ايران مصلحة للعالم أجمع

صحفية روسية تنافس بوتين في انتخابات 2018

إقتصاد الصين "لن يغلق أبوابه"

المساعي الإماراتية لتقسيم اليمن.. المطامع و الأهداف

لهذا السبب تبتعد دولة بحجم الصين عن الصراعات

أهل كركوك بتركمانهم وعربهم وكردهم بأمس الحاجة إلى وجود القوّات العراقيّة.. الـ"PKK" قصف طوزخورماتو بمئات القذائف..

هل ستفرض أمريكا عقوبات ضد قادة ميانمار لجرائمهم بحق المسلمين؟

مصر تنجح في تحويل نقص الكهرباء إلى فائض

برشلونة يخرج بفوز مهم على أولمبياكوس واليوفي يسعفه الحظ

ضغوط أمريكية على حكومة الوحدة الفلسطينية للاعتراف بالاحتلال

الشيخ الصباح يغادر الرياض وسط غضب كويتي.. والقمّة الخليجية في مهب الريح

شاهد أبشع انتحار في العالم بطله لاجئ سوري في تركيا

عاجل بوتين يفاجئ كيم جونغ أون...وترامب فرح!

عدوان اسرائيلي على شرق دمشق

بعد انقلابه على بن نايف.. بن سلمان في خطر الانقلاب!

روسيا تنشر منظومة "اس 400" في مدينة مصياف السورية

الصحافة العالمية: ترامب سيعود بخفي حنين بعد خطابه الانتحاري يوم أمس الجمعة

سياسات ترامب الخارجية تُنذر بنهاية عصر الازدهار الأمريكي.. أحداث ووقائع

بن سلمان يواصل حملة التطهير داخل أسرة آل سعود والأجهزة الأمنية

وزير الخارجية القطري: السعودية تحرض على تغيير النظام في الدوحة

علامات جمال غريبة في بعض دول العالم

مقتل 4 جنود للعدوان على الحدود السعودية

التوتر بين ترامب وماكين يصل ذروته وتراشق كلام غير مسبوق بينهما

الجيش الايراني: الاساءة لقوات الحرس الثوري اساءة لكل ايران

"إقتصاد ما بعد الحرب" التجربة الألمانية نموذجاً

بالصورة، اول جريمة قتل امرأة في السعودية بعد يومين على القرار الملكي!

بالصور انفجار قوي يهز كوريا الشمالية...وقاذفات امريكية في اجواء كوريا!

فضيحة من العيار الثقيل تهز الكيان الاسرائيلي...حاخام ستيني يغتصب ابنة 9 سنوات! (صورة)

شاهدوا بالصورة ولأول مرة الوجه الحقيقي لـ "سفاح داعش"!

قناة أمريكية ايفانكا وتيلرسون يصفان ترامب بـ "المجنون"!

ما الذي سيحدث في البيت الأبيض؟!

هذه هي الدول التي ستدمرها بيونغ يانغ بالنووي

سعوديون يدعون لعاصفة حزم ضد بوتين.. ماهو السبب؟

الإعلام الغربي وقادة العالم ينتفضون عن بكرة أبيهم بعد تصريحات ترامب في الأمم المتحدة

ترامب يسخر من وزير خارجية كوريا الشمالية.. وهذا ماقاله

مسؤول روسي رفيع: هذه هي المفاجأة الكبيرة التي يحضرها كيم جونغ اون لترامب نهار الثلاثاء القادم!

تحذير هام... بالصور اسلوب جديد وخطير يعتمده داعش في تفجيراته الانتحارية للمساجد!

اجتماع سري يجمع سياسيين أكراد بمسؤولين من أمريكا وفرنسا.. تفاصيل مفاجئة تُكشف لأول مرة

ما بعد "طائرة أيّوب": تحوّل نوعي بمضامين استراتيجية

لهذا السبب تواصل طائرات الاحتلال عدوانها على سوريا

ملفات

یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
أخبار

تهديد داعش يطال مونديال روسيا 2018!

الخميس 28 محرم 1439
 
 
 
 
 
تهديد داعش يطال مونديال روسيا 2018!

مواضيع ذات صلة

استشهاد قائد القوات السورية في دير الزور بمعارك مع داعش

"الزعطوط" يلتقي "الكردستاني" في الرقة...ومزيد من الفضائح حول مقاتلي داعش الأجانب!

الميادين في قبضة الجيش السوري و"داعش" يتآكل بسرعة كبيرة فاراً من أهم معاقله

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- ظهر في صورة حديثة منسوبة إلى تنظيم داعش الارهابي، عن تهديدات مزعومة أطلقها التنظيم المتطرف بتنفيذ هجمات في روسيا، أثناء استضافتها كأس العالم لكرة القدم في صيف العام المقبل.

وتوضح الصورة التي انتشرت على نطاق واسع وبسرعة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، ملثما يحمل سلاحا رشاشا وإلى جانبه شعار "داعش"، وفي الخلفية يبدو ملعب "فولغوغراد"، أحد الملاعب التي سوف تستضيف الحدث الرياضي الأهم على مستوى العالم.

يشار الى أنه يظهر في الصورة أيضا شعار البطولة، كتبت كلمة "انتظرونا" باللغتين العربية والروسية.

وحظيت الصورة بمشاركات كبيرة على حسابات محسوبة على أو متعاطفة مع "داعش"، على معظم منصات التواصل.

ويقام كأس العالم في 11 مدينة روسية، في الفترة ما بين 14 يونيو إلى 15 يوليو من العام المقبل.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

تهديد داعش مونديال روسيا

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين لانفصال كتالونيا
مظاهرات في مدريد ضد انفصال كتالونيا
كتالونيا تقرع طبول الاستقلال.. ونوم المعارضين أمام مبنى القضاء الاسباني
وفاة 10 أشخاص في كوبا بسبب إعصار إيرما
اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين لانفصال كتالونيا

اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين لانفصال كتالونيا

أطفال ميانمار يعيشون حياة بائسة في الملاجئ
الجيش السوري يتصدى لهجمات جبهة النصرة في ريف حماة
مسلمو الروهينجا يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة
کسر الطوق عن دیرالزور و فرحة اهالی الحسکة