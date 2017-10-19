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  الخميس 28 محرم 1439
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أهل كركوك بتركمانهم وعربهم وكردهم بأمس الحاجة إلى وجود القوّات العراقيّة.. الـ"PKK" قصف طوزخورماتو بمئات القذائف..

أهل كركوك بتركمانهم وعربهم وكردهم بأمس الحاجة إلى وجود القوّات العراقيّة.. الـ"PKK" قصف طوزخورماتو بمئات القذائف.. الوقت- على وقع المستجدّات القائمة في محافظة كركوك، وفي ظل تسارع الأحداث والخطوات على الأرض، أجرى موقع الوقت الإخباري مقابلة مع رئيس مؤسسة الإنقاذ التركمانية في

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

السعودية تشتري"أس- 400" و"ثاد": تعزيز أوراق أم لعب بالنار؟ الوقت- لم تمضِ ساعات قليلة على توقيع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صفقة "اس-400" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتّى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة

أخبار

لهذا السبب تبتعد دولة بحجم الصين عن الصراعات

لهذا السبب تبتعد دولة بحجم الصين عن الصراعات

الوقت- سلّطت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية الضوء في تقرير لها على الصين، والتطور..

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البشمركة تفرّ الى مواقع ماقبل اجتياح داعش مع تقدم الجيش العراقي الوقت- فرّت قوات البشمركة التابعة للبارزاني زعيم إقليم كردستان العراق، الأربعاء، إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها في يونيو 2014، قبل اجتياح تنظيم داعش لشمال وغرب العراق.

تفجير انتحاري يودي بحياة 7 أشخاص جنوب غرب باكستان الوقت- سقط اليوم الاربعاء سبعة أشخاص قتلى في هجوم نفذه مفجر انتحاري من حركة..

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الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
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شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

لهذا السبب تبتعد دولة بحجم الصين عن الصراعات

الخميس 28 محرم 1439
 
 
 
 
 
لهذا السبب تبتعد دولة بحجم الصين عن الصراعات

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الصين تستخدم بصمة الوجه لدفع المال

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الوقت- سلّطت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية الضوء في تقرير لها على الصين، والتطور الكبير الذي تشهده البلاد الشيوعية الهائلة، متسائلة: لماذا دولة بحجمها لا تدخل في الصراعات؟

وكتبت الصحيفة في تقريرها يوم الخميس: إن الأحداث الجارية على الساحة الدولية تعدّ في صالح بكين أكثر من أي وقت آخر.

وأشارت الى أن أمريكا تقود معركة ترسيخ الهوية، في حين تبحث وأوروبا عن وحدتها، بينما يحتفل الحزب الشيوعي بنجاحاته، ويخطط لإنجازات أخرى في المستقبل.

في حين أن الروس، يخشون على مستقبلهم الاقتصادي، ويأتي ذلك في الوقت الذي يحاول فيه العرب التمسك بما تبقى من كرامتهم.

وتابعت الصحيفة أن الاقتصاد الصيني لا يزال يسير بخطى ثابتة على طريق الازدهار.

وكشفت الصحيفة عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية إلى 3100 مليار دولار، لتواصل الصين بناء القواعد الأساسية لنظام اقتصادي عالمي، تمسك فيه هي بزمام الأمور.

وكتب محرر التقرير "برنارد زاند" مشيرا الى أن الصين لا تسعى لتصدر عناوين الأخبار، على غرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فضلا عن أنها لا تقحم نفسها في حروب كلامية مثل ترامب وأردوغان.

كما تأبى الصين بحسب الصحيفة الألمانية أن تورط نفسها عسكريا في حرب في أي دولة أخرى مثل موسكو وواشنطن.

علاوة على ذلك لايعتمد قادة الصين مواقع التواصل الاجتماعي لإبداء آرائهم حول مسألة ما.

وتابعت الصحيفة: في الواقع، تحاول الصين كسب المزيد من الهدوء والاستقرار لتنفيذ خططها المستقبلية.  

ولفتت "دير شبيغل" الى أن شي جين بينغ يعد أقوى سياسي حكم الصين منذ عقود.  فمنذ أن وصل إلى سدة الحكم في سنة 2012، كان جين بينغ يتحلى بالحزم والثقة في النفس.

وأضافت الصحيفة: ترك له أسلافه تركة ثقيلة، إلا أنه ومنذ اليوم الأول له في الحكم، سعى جين بينغ لتغيير ملامح الدولة والحزب وفقا لوجهة نظره.

كما تناول التقرير سياسة الرئيس الصيني الحازمة موردا: منذ خمس سنوات يعمل جين بينغ في كنف هدوء، في حين دأب على تعيين قيادات الحزب في المناصب المهمة في البلاد، خاصة في الوزارات السيادية.

وذلك بهدف السيطرة على القرارات السياسية المهمة، انطلاقا من الأمن القومي للبلاد وحتى التحكم في سعر صرف الرنمينبي.

وأفادت الصحيفة بأن قوة نفوذ جين بينغ تطال رئيس الوزراء وحتى أقل المناصب في المحافظات، حيث يعين أعضاء حزبه، من أجل دعم حملته في القضاء على الفساد.

وقامت قيادات الحزب بتكريم الرئيس الصيني، على غرار ما فعلته مع ماو تسي تونغ. ولقبته بـ"قلب الحزب النابض"، وسرعان ما أطلقت عليه اسم القائد الشعبي للصين والعالم بأسره.

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