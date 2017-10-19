السجن لمن يدخن على شواطئ تايلندا

الوقت- أعلنت السلطات التايلندية قراراً بحظر التدخين في عشرين من أهم الشواطئ السياحية فيها وفرض غرامات قدرها ثلاثة آلاف دولار والسجن حتى سنة واحد لمن ينتهك القرار.

يدخل هذا القرار حيّز التنفيذ في شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد حملة تنظيف شملت نحو 140 ألفاً من أعقاب السجائر على مساحة 2,5 كيلومتر عند شاطئ باتونغ الشهير في جزيرة فوكيت.

ويذكر أن هذا القرار قد أتى في أوج الموسم السياحي في تايلندا حيث تشهد فيه تدفقاً كبيراً للسياح من جميع أنحاء العالم.

وفي هذا الإطار، أشار حاكم هيئة السياحة في تايلند يوثاساك سوباسورن في بيان صحفي له إلى أن"هذه الشواطئ هي من بين الأجمل في جنوب شرق آسيا وهدفنا إبقاءها هكذا".