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  الخميس 28 محرم 1439
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علوم وتكنولوجيا

واتساب يطرح خاصية تتبع تحركات الآخرين!

الخميس 28 محرم 1439
 
 
 
 
 
واتساب يطرح خاصية تتبع تحركات الآخرين!
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الوقت- ميزة جديدة تطلقها "واتساب" ستسمح للمستخدمين أن يشاركوا مواقع وجودهم "Localisation" مع الأصدقاء لتتبع تحركات بعضهم البعض على الخريطة.

وتعتبر هذه الميزة موجودة على الواتساب منذ مدة ولكن خدمتها كانت تقتصر على تحديد الموقع فقط دون مواكبة تحرك الشخص المرسل، ومن الممكن للمستخدم أن يحدد المدة التي يريد فيها أن يطلع أصدقاؤه على تحركاته لدقائق أو لساعات طويلة.

وأكد تطبيق واتساب أن هذه الخدمة الجديدة لن تؤدي إلى انتهاك خصوصية المتراسلين، على إعتبار أن الميزة تجري بشكل مشفر بين الأجهزة التي تتواصل فيما بينها.

وأشار خبراء إلى أن ميزة تحديد المواقع في الأجهزة الذكية يؤدي إلى استهلاك كبير لطاقة البطارية، لكن المسؤول في تدبير المنتج بواتساب "زافير خان" أوضح أنه تم مراعاة هذه المشكلة في الميزة الأخيرة، إذ لن يؤدي الاستخدام الطويل للخاصية إلى تراجع مفرط للشحن.

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واتساب أصدقاء تحديد الموقع ميزة تطبيق واتساب

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