الوقت- أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال مؤتمر له للحزب الشيوعي في بكين، أن إقتصاد الصين "لن يغلق أبوابه" أمام العالم بل على العكس من ذلك "سينفتح أكثر".

وأكد في خطابه إلى أن النظام "سيحمي الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب، وكل الشركات الأجنبية المسجّلة في الصين وستُعامل على قدم المساواة وبإنصاف".

وجاءت تصريحات الرئيس لمواجهة الاتهامات الموجهة للحكومة من قبل شركائها التجاريين بممارسة الحمائية واعتماد سياسات تمييزية بحق الشركات الأجنبية الموجودة في بكين.

حيث يحظر على الشركات الأجنبية العمل في عدة مجالات، فيما تلزم في مجالات أخرى بإقامة شراكات مع شركات محلية، ترغمها على القيام بنقل التكنولوجيا حتى تتمكن من العمل في الصين.

ويذكر أنه في يناير من هذا العام، دعا "شي" العالم إلى العولمة عارضاً فوائدها أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وأكد أن الصين "ستبقي أبوابها مشرعة" رغم الخطوات الحمائية والإنغلاقية التي يشرعها ويعمل على توسيعها الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.