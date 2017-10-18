آية الله خامنئي: الرد على الرئيس الأمريكي الثرثار مضيعة للوقت

الوقت- أكد آية الله السيد علي خامنئي، الاربعاء، أن ايران تمكنت من فكّ الانقياد للسلطة الأمريكية، معتبراً أن الرد على الرئيس الأمريكي الثرثار مضيعة لوقت الإنسان.

وأضاف آية الله خامنئي، خلال استقبل قبل ظهر اليوم عددا من الطلاب الجامعيين الايرانيين، أن أحد أسباب النجاة من التبعية يكمن في التطور العلمي، حيث لا يجب أن تقتصر الصناعة في البلاد على آفة المونتاج بل عليها وفي غضون مدة زمنية لا تتجاوز العشرة سنوات أن تدخل في مجال الابتكار والتطور.

وأشار سماحته الى أن ايران استطاعت تطوير وتعزيز قدراتها في ظل العدائية الأمريكية؛ واضاف : "كل هذا التطور تحقق في فترة الحظر على ايران"، وأكد سماحته أن أمريكا غاضبة من نجاح ايران في افشال خططهم داخل لبنان وسوريا والعراق"

ولفت سماحته الى أن إن الحكومات الأوروبية تحرص على الحفاظ عن الاتفاق النووي كما أنها أدانت تصريحات رئيس جمهورية أمريكا، مصرحا سماحته : "اذ نرحب بذلك لكن لا يفي ذلك بالضرورة ان يكتفوا بأن يطالبوه (الرئيس الامريكي) بعدم تمزيق الاتفاق النووي؛ الاتفاق النووي هو لصالحهم، وطالما لم يمزق الطرف الآخر هذا الاتفاق فنحن لن نمزقه أيضا، لكن إذا مزق الطرف المقابل الاتفاق النووي فنحن سوف نحوّله الى فتات".