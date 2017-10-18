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  الأربعاء 27 محرم 1439
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تقارير

التوتر بين ترامب وماكين يصل ذروته وتراشق كلام غير مسبوق بينهما

الأربعاء 27 محرم 1439
 
 
 
 
 
التوتر بين ترامب وماكين يصل ذروته وتراشق كلام غير مسبوق بينهما
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الوقت- بعد الانتقادات الغير مباشرة التي وجهها السناتور الجمهوري جون ماكين للرئيس الأمريكي في الخطاب الذي ألقاه يوم الاثنين الماضي في فلاديفيا، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرد على ماكين مهددا بالرد بشدة على انتقاداته له يوم الاثنين.

وشن ترامب هجوما حادا على السيناتو الواسع النفوذ جون ماكين يوم أمس قائلا : "على البعض ان يتنبهوا، لانني في وقت من الاوقات لا بد لي من الرد".

وأضاف ترامب في تصريح لاذاعة محلية "انا لطيف جدا جدا. الا انني في وقت من الاوقات أرد، ولن يكون الامر لطيفًا عندها".

وبحسب شبكة CNN الإخبارية، هاجم ترامب ماكين قائلًا: "احذر، فعند نقطة معينة، سأبادلك الهجوم".

وفي سياق رده على الرئيس الأمريكي قال ماكين المقاتل السابق والاسير الذي تعرض للتعذيب في فيتنام على ايدي الفيتكونغ "لقد واجهت تحديات أصعب بكثير".

وكان ماكين وجه مساء الاثنين في خطاب ألقاه في فيلادلفيا انتقادات غير مباشرة للرئيس الاميركي. فقد حذر في خطابه من اغراء "التخلي عن الزعامة على الساحة الدولية، باسم قومية متعثرة رسمها اشخاص يفضلون البحث عن كبش فداء بدلاً من البحث عن حلول للمشاكل".

ولم يتوقف كلام ماكين عند هذا الحد بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، عندما شكك في اواخراغسطس الماضي بالرئيس نفسه عندما اعتبر انه "لا يملك معلومات كافية"، وبأنه "متهور في كلامه وتصرفاته".

والحرب الكلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسناتور اريزونا جون ماكين ليست بالجديدة، فقد اشتعلت الحرب الكلامية بينهما منذ عدة أشهر ولاتزال مستمرة، والسبب يعود لكون ماكين يعارض بشدة سياسة ترامب في إدارة البلاد، وهذا ما أغضب الأخير وخلال الشهر الماضي انتقد الرئيس دونالد ترامب موقف السناتور الجمهوري جون ماكين المعارض لمشروع قانون جديد لتنظيم الرعاية الصحية قدمه السناتوران الجمهوريان بيل كاسيدي وليندزي غراهام.

وقال ترامب أن "قرار ماكين التصويت ضد خطط الحزب لإلغاء قانون الرعاية الصحية الحالي، المعروف بـ"أوباما كير"، واستبداله بمشروع جديد هو أمر "محزن".

السناتور بوب كوركر

لم يقتصر هجوم ترامب على ماكين بل هاجم أيضا السناتور الجمهوري بوب كوركر بشدة الأسبوع الماضي ، وبدأ الأمر عندما حذر السناتور الجمهوري بوب كوركر الأحد (الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2017) من أن تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المندفعة للدول الأخرى تضع الولايات المتحدة "على مسار حرب عالمية ثالثة".

وفي إطار التراشق الكلامي بينهما على تويتر، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه الشخصي أن (كوركر) "كان يريد أيضا أن يكون وزير خارجية، وأنا قلت له: كلا، شكرا". وتابع ترامب في سلسلة التغريدات قائلا إن كوركر: "مسؤول بشكل كبير عن صفقة إيران البشعة".

وفي إطار رده على ترامب، كتب كوركر: "إنه لعار أن البيت الأبيض أصبح مركزا للرعاية النهارية للمسنين". وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تينيسي الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، "من الواضح أن أحدهم تغيب عن مناوبته" بينما كان ترامب يغرد عبر تويتر.

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