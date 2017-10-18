روحاني: ترامب تعود على نقض العهود

الوقت- اكد الرئيس الايراني، حسن روحاني، أن تعاظم قدرات ايران الاقليمية ودورها البناء في القضايا الدولية، جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوجه اتهامات سخيفة وسقيمة الى الشعب الايراني.

وأضاف روحاني في تصريحاته خلال اجتماع المجلس الاعلى للثورة الثقافية، ان الشعب الايراني تمكن بوعيه وصموده ان يفشل تصريحات الرئيس الامريكي الاخيرة، معربا عن تقديره لتماسك المسؤولين والاحزاب مع الشعب في مواجهة هذه التصريحات.

وأضاف روحاني ان جميع خطط الاعداء تمحورت بالتزامن مع تصريحات الرئيس الامريكي الاخيرة على اثارة القلق والاحباط لدى الشعب الايراني ازاء الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، مؤكدا ان الاستقرار والهدوء الذي ساد المؤشرات الاقتصادية في ايران اظهر مدى صمود الاقتصاد الايراني امام الضغوط السياسية الخارجية، وعدم التاثر بها.

واكد الرئيس روحاني ان توجيه هكذا مزاعم سخيفة وسقيمة الى الشعب الايراني لم يسبق له نظير لدى رؤساء الجمهورية في امريكا وان دل على شيء فهو يدل على الخلافات وانعدام الشرعية في الداخل الامريكي وايضا

في السياق نفسه، تطرق الرئيس الايراني الى نقض العهود من جانب ترامب على الصعيدين الداخلي بما فيه الغاء الضمان الاجتماعي، وايضا الدولي كخروج امريكا من معاهدة باريس المناخية واليونسكو والاتفاقيات التجارية، مؤكدا ان هذه الاجراءات عرضت الحكومة الامريكية الحالية للعزلة وانعدام الثقة.

