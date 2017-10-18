روحاني: ترامب تعود على نقض العهود

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  الأربعاء 27 محرم 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

السعودية تشتري"أس- 400" و"ثاد": تعزيز أوراق أم لعب بالنار؟ الوقت- لم تمضِ ساعات قليلة على توقيع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صفقة "اس-400" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتّى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة

شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟ فبالرغم من التشابه بين حال كردستان العراق وحال جنوب السودان، تبدو حال كردستان أصعب وأسوأ من حال جنوب السودان، وبالتأكيد أصعب وأسوأ من الصحراء الغربية ضمناً

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شهداء وجرحى بينهم سوريين اثنين بغارات سعودية شمال اليمن الوقت- سقط 3 مدنيين بينهم سائق سوري شهداءا وجرح 4 أشخاص..

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الجيش العراقي يستعيد حقلين نفطيين من البيشمركة الوقت- تمكّن الجيش العراقي اليوم الثلااثاء، من السيطرة على حقلي..

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المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

روحاني: ترامب تعود على نقض العهود

الأربعاء 27 محرم 1439
 
 
 
 
 
روحاني: ترامب تعود على نقض العهود

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الوقت- اكد الرئيس الايراني، حسن روحاني، أن تعاظم قدرات ايران الاقليمية ودورها البناء في القضايا الدولية، جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوجه اتهامات سخيفة وسقيمة الى الشعب الايراني.

وأضاف روحاني في تصريحاته خلال اجتماع المجلس الاعلى للثورة الثقافية، ان الشعب الايراني تمكن بوعيه وصموده ان يفشل تصريحات الرئيس الامريكي الاخيرة، معربا عن تقديره لتماسك المسؤولين والاحزاب مع الشعب في مواجهة هذه التصريحات.

وأضاف روحاني ان جميع خطط الاعداء تمحورت بالتزامن مع تصريحات الرئيس الامريكي الاخيرة على اثارة القلق والاحباط لدى الشعب الايراني ازاء الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، مؤكدا ان الاستقرار والهدوء الذي ساد المؤشرات الاقتصادية في ايران اظهر مدى صمود الاقتصاد الايراني امام الضغوط السياسية الخارجية، وعدم التاثر بها.

 واكد الرئيس روحاني ان توجيه هكذا مزاعم سخيفة وسقيمة الى الشعب الايراني لم يسبق له نظير لدى رؤساء الجمهورية في امريكا وان دل على شيء فهو يدل على الخلافات وانعدام الشرعية في الداخل الامريكي وايضا 
في السياق نفسه، تطرق الرئيس الايراني الى نقض العهود من جانب ترامب على الصعيدين الداخلي بما فيه الغاء الضمان الاجتماعي، وايضا الدولي كخروج امريكا من معاهدة باريس المناخية واليونسكو والاتفاقيات التجارية، مؤكدا ان هذه الاجراءات عرضت الحكومة الامريكية الحالية للعزلة وانعدام الثقة.
 

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