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  الأربعاء 27 محرم 1439
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البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

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رياضة

مانشستر سيتي يسقط نابولي بثنائية

الأربعاء 27 محرم 1439
 
 
 
 
 
مانشستر سيتي يسقط نابولي بثنائية
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الوقت- تمكن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من الفوز على ضيفه نابولي الإيطالي بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

في الشوط الأول، بدأت المباراة بقوة بين الفريقين، وتمكن رحيم ستيرلينغ من تسجيل الهدف الأول لصالح فريقه في الدقيقة 9، وبعد دقائق قام البرازيلي جابريال خيسوس بتسجيل الهدف الثاني لينتهي الشوط بتقدم مانشستر سيتي بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، قلّص نابولي النتيجة بعد أن سجل أمادو دياوارا الهدف الأول والوحيد لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 73 لتنتهي المباراة بتلك النتيجة.

وبهذه النتيجة يحافظ مانشستر سيتي على صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بينما تجمد رصيد نابولي عند 3 نقاط في المركز الثالث.

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مانشستر سيتي نابولي دوري أبطال أوروبا

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