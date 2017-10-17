رئيس الوزراء العراقي: الأكراد طالبوا بتخليصهم من الدكتاتورية

الوقت- أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، أن العلم العراقي لكل العراقيين ويجب أن يرفع في جميع أنحاء البلاد، محذرا أي جهة من القيام بأعمال تخريبية في كركوك والمناطق المتنازع عليها.

وقال العبادي في بيان، بعد استعادة القوات الحكومية سيطرتها على المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان العراق، أنه سبق وأن أبلغ القادة الأكراد بأن الاستفتاء سيضر بمصالح الأكراد في المقام الأول. وشدد على أن الحكومة العراقية لن تدخل في حرب داخلية، نفايا وجود أي اتفاق لتشكيل ثلاثة أقاليم في إقليم كردستان، وبين أن مواطنين كرد طالبوا "بتخليصهم من الدكتاتورية".

ودعا العبادي السياسيين في إقليم كردستان، إلى "عدم تصغير البيشمركة من خلال تقسيمهم إلى أحزاب وفئات"، مضيفاً أن "البيشمركة اختارت التعاون مع الحكومة الاتحادية"، كما تطرق العبادي إلى العمليات العسكرية المستمرة ضد تنظيم "داعش"، مبينا أنه سيعلن تحرير جميع الأراضي والسيطرة على الحدود مع سوريا قريبا.