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  الثلاثاء 26 محرم 1439
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البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

السعودية تشتري"أس- 400" و"ثاد": تعزيز أوراق أم لعب بالنار؟ الوقت- لم تمضِ ساعات قليلة على توقيع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صفقة "اس-400" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتّى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة

شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟ فبالرغم من التشابه بين حال كردستان العراق وحال جنوب السودان، تبدو حال كردستان أصعب وأسوأ من حال جنوب السودان، وبالتأكيد أصعب وأسوأ من الصحراء الغربية ضمناً

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أخبار

رئيس الوزراء العراقي: الأكراد طالبوا بتخليصهم من الدكتاتورية

الثلاثاء 26 محرم 1439
 
 
 
 
 
رئيس الوزراء العراقي: الأكراد طالبوا بتخليصهم من الدكتاتورية

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الرئيس العراقي يوجه كلمة خاصة لأهالي كركوك وهذا ما جاء فيها

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الوقت- أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، أن العلم العراقي لكل العراقيين ويجب أن يرفع في جميع أنحاء البلاد، محذرا أي جهة من القيام بأعمال تخريبية في كركوك والمناطق المتنازع عليها.

وقال العبادي في بيان، بعد استعادة القوات الحكومية سيطرتها على المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان العراق، أنه سبق وأن أبلغ القادة الأكراد بأن الاستفتاء سيضر بمصالح الأكراد في المقام الأول. وشدد على أن الحكومة العراقية لن تدخل في حرب داخلية، نفايا وجود أي اتفاق لتشكيل ثلاثة أقاليم في إقليم كردستان، وبين أن مواطنين كرد طالبوا "بتخليصهم من الدكتاتورية".

ودعا العبادي السياسيين في إقليم كردستان، إلى "عدم تصغير البيشمركة من خلال تقسيمهم إلى أحزاب وفئات"، مضيفاً أن "البيشمركة اختارت التعاون مع الحكومة الاتحادية"، كما تطرق العبادي إلى العمليات العسكرية المستمرة ضد تنظيم "داعش"، مبينا أنه سيعلن تحرير جميع الأراضي والسيطرة على الحدود مع سوريا قريبا.

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العراق العبادي كركوك

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