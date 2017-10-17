شهداء وجرحى بينهم سوريين اثنين بغارات سعودية شمال اليمن

الوقت- سقط 3 مدنيين بينهم سائق سوري شهداءا وجرح 4 أشخاص آخرين بينهم سوري أيضاً في غارات لطائرات العدوان السعودي على حافلاتهم في مديرية مَجز بصعدة شمال اليمن.

وذكرت مصادر إعلامية يمنية أن طائرات العدوان السعودي استهدفت بسلسلة غارات جوية مديريتي بَاقِم وكُتاف الحدوديتين، بالتزامن مع استمرار القصف الصاروخي والمدفعي للجيش السعودي على مناطق متفرقة من مديرية غَمِر بالمحافظة.

كما أفاد مصدر عسكري يمني بقنص الجيش واللجان الشعبية على 4 من قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواقع متفرقة من مديرية صِرواح غرباً في مأرب شمال شرق اليمن، ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المصدر العسكري عن مقتل وجرح عدد من قوات الرئيس هادي بقصف مدفعي للجيش واللجان استهدف تجمعاتهم وآلياتهم في وادي الضِيْق بمديرية صِرواح.

وجاء هذا التصعيد وسط استمرار عمليات القنص للجيش واللجان الشعبية في مديرية نِهم شمال شرق صنعاء، حيث تمّ قنص عنصرين من قوات هادي في منطقة القَتَبْ في أطراف المديرية.

الى ذلك أفادت وزارة الدفاع اليمنية عن مقتل وجرح 91 عنصراً من قوات هادي برصاص قناصة الجيش واللجان في صرواح غربي مأرب ونهم شرقي صنعاء خلال أسبوع فقط.

وفي تعز جنوبي اليمن وقعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات هادي المسنودة بالتحالف من جهة أخرى وتركزت في المناطق الشرقية للمدينة، وأفاد مصدر عسكري يمني بسقوط قتلى وجرحى من قوات هادي بتدمير آليتهم العسكرية في منطقة التشريفات شرقي تعز.

كما اعتدت طائرات بدون طيار يعتقد أنها أمريكية على مناطق في مديرية ولد ربيع بالمحافظة وسط اليمن بتنفيذ ضربات جوية متفرقة.

وفي جبهة ما وراء الحدود اليمنية السعودية، شنت طائرات حربية ومروحية للتحالف السعودي سلسلة من الغارات الجوية على جبل الشُرفة بنجران السعودية.

كما أفاد مصدر عسكري الميادين بقصف مدفعي للجيش واللجان استهدف تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم في جبل الطويل ومستحدث المَخْروق وموقع ورقابة الفوّاز بنجران السعودية، هذا وشنت طائرات التحالف السعودي 15غارة جوية مدينة الرَبُوعة بعسير السعودية.