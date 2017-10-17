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  الثلاثاء 26 محرم 1439
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أهل كركوك بتركمانهم وعربهم وكردهم بأمس الحاجة إلى وجود القوّات العراقيّة.. الـ"PKK" قصف طوزخورماتو بمئات القذائف.. الوقت- على وقع المستجدّات القائمة في محافظة كركوك، وفي ظل تسارع الأحداث والخطوات على الأرض، أجرى موقع الوقت الإخباري مقابلة مع رئيس مؤسسة الإنقاذ التركمانية في

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

السعودية تشتري"أس- 400" و"ثاد": تعزيز أوراق أم لعب بالنار؟ الوقت- لم تمضِ ساعات قليلة على توقيع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صفقة "اس-400" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتّى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة

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أخبار

بيونغ يانغ تتوقّع اقتراب الحرب النووية

الثلاثاء 26 محرم 1439
 
 
 
 
 
بيونغ يانغ تتوقّع اقتراب الحرب النووية

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الوقت- توقّع نائب مندوب كوريا الشمالية بالأمم المتحدة، كيم إن ريونغ، وقوع حرب نووية قائلا بأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية قد وصل إلى نقطة حرجة للغاية وأن حربا نووية قد تندلع في أي لحظة.

وتابع المسؤول الكوري يوم الاثنين خلال كلمة ألقاها أمام لجنة نزع السلاح النووي في الأمم المتحدة، أن كوريا الشمالية تدعم القضاء الكامل على الأسلحة النووية وجهود نزع السلاح النووي في العالم بأسره، لكنها لا يمكنها أن توقع على معاهدة حظر الأسلحة النووية بسبب تهديدات الولايات المتحدة.

وتابع  إنها "تعتزم الحفاظ على ترسانتها طالما الولايات المتحدة تملك ترسانة نووية"، رافضاً إمكانية إجراء مفاوضات حول نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

وتابع كيم إن ريونغ مؤكدا: لا توجد دولة في العالم تتعرض لتهديد نووي خطير ومباشر من الولايات المتحدة لفترة طويلة (أكثر منّا).

وتوعّد المسؤول الكوري أمريكا مشيرا الى أنها في نطاق إطلاق النار (لكوريا الشمالية) وإذا تجرأت الولايات المتحدة وغزت أراضينا المقدسة أو حتى بوصة (إنش) منها فإنها لن تفلت من عقابنا الشديد في أي جزء من العالم.

يشار الى أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قال لشبكة (سي إن إن): إن الجهود الدبلوماسية لحل أزمة كوريا الشمالية ستستمر حتى سقوط القنبلة الأولى.

وفي الشهور الماضية تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية حيث انخرط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في حرب كلامية والتهديد بالدمار المتبادل.

وكانت قد أجرت بيونغ يانغ العديد من تجارب الصواريخ الباليستية وتجربتين نوويتين خلال العام الماضي، في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة. وعقب تجربتها النووية السادسة في أيلول/ سبتمبر الماضي، وسع مجلس الأمن الدولي فعليا العقوبات المفروضة عليها. 

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