احداث كركوك تشعل الحرب بين الأحزاب الكرديّة والبارزاني!

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 26 محرم 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

أهل كركوك بتركمانهم وعربهم وكردهم بأمس الحاجة إلى وجود القوّات العراقيّة.. الـ"PKK" قصف طوزخورماتو بمئات القذائف..

أهل كركوك بتركمانهم وعربهم وكردهم بأمس الحاجة إلى وجود القوّات العراقيّة.. الـ"PKK" قصف طوزخورماتو بمئات القذائف.. الوقت- على وقع المستجدّات القائمة في محافظة كركوك، وفي ظل تسارع الأحداث والخطوات على الأرض، أجرى موقع الوقت الإخباري مقابلة مع رئيس مؤسسة الإنقاذ التركمانية في

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

السعودية تشتري"أس- 400" و"ثاد": تعزيز أوراق أم لعب بالنار؟ الوقت- لم تمضِ ساعات قليلة على توقيع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صفقة "اس-400" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتّى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة

أخبار

الإعلام الكردي يفبرك صورا يزعم أنها للّواء سليماني مع قادة الحشد قبل دخول كركوك

الإعلام الكردي يفبرك صورا يزعم أنها للّواء سليماني مع قادة الحشد قبل دخول كركوك

الوقت- نشرت للمرّة الثانية وكالة روداو الكردية يوم الاثنين صورة للواء قاسم..

الروهينغا في أشقى حالاتهم مع استمرار فرارهم الى بنغلادش الوقت- باتت أوضاعا الروهينغا في الحضيض مع استمرار فرار آلاف الأشخاص من منازلهم..

منظمة حقوقية تتهم الإمارات بممارسة العبودية الحديثة الوقت- كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن إن مؤشرات حقوق العمال..

عاجل بوتين يفاجئ كيم جونغ أون...وترامب فرح! بوتين يفاجئ كيم جونغ أون...وترامب فرح!

كركوك تعمق الخلافات بين أكبر حزبين كرديين وسط اتهامات بالخيانة كركوك تعمق الخلافات بين أكبر حزبين كرديين وسط اتهامات بالخيانة

العبادي يدعو قوات البيشمركة في كركوك الى اداء واجبها تحت القيادة الاتحادية العبادي يدعو قوات البيشمركة في كركوك الى اداء واجبها تحت القيادة الاتحادية

مسؤول كردي: لن نرسل أولادنا للموت دفاعاً عن كرسي البارزاني مسؤول كردي: لن نرسل أولادنا للموت دفاعاً عن كرسي البارزاني

الشرطة العراقية تفرض حظر تجول ليلي في مدينة كركوك الشرطة العراقية تفرض حظر تجول ليلي في مدينة كركوك

الرئيس العراقي يدعو لوقف تفاقم النزاع في كركوك والعودة للحوار بشكل فوري الرئيس العراقي يدعو لوقف تفاقم النزاع في كركوك والعودة للحوار بشكل فوري

عدوان اسرائيلي على شرق دمشق عدوان اسرائيلي على شرق دمشق

لاريجاني خلال لقائه نظيره السوري في روسيا: الازمة السورية في طريقها الى النهاية لاريجاني خلال لقائه نظيره السوري في روسيا: الازمة السورية في طريقها الى النهاية

بعد طوزخرماتو..القوات العراقية تسيطر على قضاء داقوق بالكامل بعد طوزخرماتو..القوات العراقية تسيطر على قضاء داقوق بالكامل

صحيفة أمريكية: ايران باعدت واشنطن عن أقرب حلفائها صحيفة أمريكية: ايران باعدت بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين

ماكرون: سياسة ترامب الجديدة ضد ايران قاسية وسيئة ماكرون: سياسة ترامب الجديدة ضد ايران قاسية وسيئة

خسائر كبيرة للعدوان السعودي على جبهات نجران وتعز خسائر كبيرة للعدوان السعودي على جبهات نجران وتعز

اشتباكات في كركوك، و العبادي يوجه القوات المسلحة بفرض الأمن اشتباكات في كركوك و العبادي يوجه القوات الامنية بفرض الأمن

ميركل وماي تؤكدان التزام بلادهما بالاتفاق النووي مع ايران ميركل وماي تؤكدان التزام بلادهما بالاتفاق النووي مع ايران

واشنطن تدعو القوات العراقية والكردية الى تجنب التصعيد واشنطن تدعو القوات العراقية والكردية على تجنب التصعيد

ضحايا في سلسلة هجمات إرهابية استهدفت الجيش المصري في سيناء ضحايا في سلسلة هجمات إرهابية استهدف الجيش المصري في سيناء

ايران: قادرون على استئناف تخصيب اليورانيوم في غضون 4 أيام ايران: قادرون على استئناف تخصيب اليورانيوم في غضون 4 أيام

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

بن سلمان يواصل حملة التطهير داخل أسرة آل سعود والأجهزة الأمنية

تعرّف أكثر: إيفرست ليست أعلى قمة في العالم

عجز الموازنة في الأردن سينتهي في عام 2018

الرئيس العراقي يدعو لوقف تفاقم النزاع في كركوك والعودة للحوار بشكل فوري

لاريجاني خلال لقائه نظيره السوري في روسيا: الازمة السورية في طريقها الى النهاية

الشيخ الصباح يغادر الرياض وسط غضب كويتي.. والقمّة الخليجية في مهب الريح

صحيفة أمريكية: ايران باعدت واشنطن عن أقرب حلفائها

منظمة حقوقية تتهم الإمارات بممارسة العبودية الحديثة

بوتين سيد الشرق الأوسط الجديد

عدوان اسرائيلي على شرق دمشق

كركوك تعمق الخلافات بين أكبر حزبين كرديين وسط اتهامات بالخيانة

الاندبندنت: خمسة أشياء تتعلق بالاقتصاد من المؤتمر الوطني الصيني لمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي

موقع أمريكي: أشياء عليك معرفتها عن تمويل الإمبراطورية الأمريكية لحروبها الفاشلة

النهج الأمريكي مع بيونغ يانغ غير مجدٍ، الدبلوماسية سيّدة الموقف

ابرز ما قالت مراكز الابحاث الامريكية حول استراتيجية ترامب الجديدة تجاه إيران

هذه هي خطة الإمارات التي رفضتها أمريكا لغزو قطر

بعد إيصاد الأبواب أمام اللاجئين.. الإمارات تقتص من السوريين

شاهد بالفيديو اللحظات الاولى لهجوم داعش على فريق التلفزيون الإيراني في الميادين السورية!

روسيا تنشر منظومة "اس 400" في مدينة مصياف السورية

عاجل بوتين يفاجئ كيم جونغ أون...وترامب فرح!

العميد حطيط لـ"الوقت": إدلب ستعود إلى كنف الدولة السورية

أمريكا تصعّد عسكريا ودبلوماسيا ضد روسيا وموسكو تحذّر

ماهو سبب ارتفاع نسبة الإنتحار في جيش الإحتلال الاسرائيلي؟

صحيفة تركية: السفير الأمريكي بتركيا هو عراب الانقلاب الفاشل

تعرّف على الفرق بين نظامي "ثاد" الأمريكي و"إس 400" الروسي

قوة أمريكية تنقل قيادات داعش من محافظة كركوك

المغرب يعتقل أمريكيا بطلبٍ من الإنتربول.. ماهو السبب؟

الخوف من حزب الله يدفع جيش الاحتلال لاستخدام الدلافين!!

لماذا وضعت أمريكا "جوائز مالية" مقابل معلومات عن قياديين في حزب الله؟

صفقات السلاح القطرية: مخاوف عسكرية أم أسباب سياسيّة؟

بالصور انفجار قوي يهز كوريا الشمالية...وقاذفات امريكية في اجواء كوريا!

بالصورة، اول جريمة قتل امرأة في السعودية بعد يومين على القرار الملكي!

بالصورة...تعرفوا على نقطة ضعف كيم جونغ اون؟!

ما الذي سيحدث في البيت الأبيض؟!

بالصورة وبالتفاصيل نهاية مأساوية لاول امرأة في السعودية وهي تقود سيارتها!

لهذا السبب تواصل طائرات الاحتلال عدوانها على سوريا

مسؤول روسي رفيع: هذه هي المفاجأة الكبيرة التي يحضرها كيم جونغ اون لترامب نهار الثلاثاء القادم!

تحذير هام... بالصور اسلوب جديد وخطير يعتمده داعش في تفجيراته الانتحارية للمساجد!

بالصور...خسائر تنظيم داعش على طريق دير الزور- السخنة

شاهدوا بالصورة ولأول مرة الوجه الحقيقي لـ "سفاح داعش"!

بعد أن قتلت أهلها، السعودية تخطف بثينة+صور

هكذا طعنت الرياض وأبو ظبي وتل أبيب العراق في الظهر

آبل تخدع كل من اشترى هاتفها الجديد

بالفيديو..هبوط أول طائرة في مطار دير الزور العسكري بعد فك الحصار عنه

هذه هي الدول التي ستدمرها بيونغ يانغ بالنووي

ملفات

یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
تقارير

احداث كركوك تشعل الحرب بين الأحزاب الكرديّة والبارزاني!

الثلاثاء 26 محرم 1439
 
 
 
 
 
احداث كركوك تشعل الحرب بين الأحزاب الكرديّة والبارزاني!

مواضيع ذات صلة

العراق: ايران استجابت لطلب اغلاق المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان

انتهاء مهلة تسليم آبار نفط كركوك للعراق وكردستان لايحرّك ساكنا

الاتحاد الوطني الكردستاني: الأكراد تعرضوا لعدة ازمات بعد اجراء الاستفتاء

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- استطاعت القوات العراقية يوم امس الاثنين من استعادة السيطرة على كركوك ورفع علم العراق على مبنى محافظة كركوك بعد إنزال علم كردستان العراق. انجاز القوات العراقية في كركوك كان الشرارة التي اشعلت جبهة المعارضة الكردية في وجه مسعود البارزاني الى حد وصل بالبعض للقول "لن نرسل أولادنا للموت دفاعاً عن كرسي البارزاني"!

وسنعرض في التقرير الاتي ابرز ردود الافعال الكردية في وجه مشروع البارزاني على الذي جرى اليوم في محافظة كركوك:

برهم صالح

دعا القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، يوم الاثنين إلى تشكيل حكومة انتقالية في كردستان العراق، لغرض إدارة الحوار مع الحكومة المركزية في بغداد.

وفي ما يخص الاحداث التي جرت في كركوك قال صالح ان " البيشمركة ليست مسؤولة عن الذي جرى في المدينة، بل هي مسؤولية السياسة الفاسدة للبارزاني وحزبة الفاسدين الذين لم يأخذوا بعين الاعتبار المصالح الكردية".

لاهور طالباني

شنى لاهور طالباني، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، يزم امس الاثنين هجوماً عنيفاً على مسعود البرزاني قائلاً "أن الأكراد لن يرسلوا أولادهم للموت دفاعا عن كرسي مسعود البارزاني المنتهية ولايته".

واتهم طالباني البارزاني بسرقة اموال الشعب الكردي قائلاً "بينما كنا منشغلين بحماية الشعب الكردي،  فأن البارزاني كان منشغلاً بسرقة النفط وتعزيز نفوذه". 

الدكتور رائد العزاوي

وفي سياق متصل برر الدكتور رائد العزاوي، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية، دخول القوات العراقية "بالحق الدستوري"  قائلاً ان "حكومة العـراق تمارس حقها الدستوري والقانوني فى كركوك، مشيرًا إلى أن رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني، بدأ التلاعب بورقة الاستفتاء لصالح حزبه."

حركة التغيير الكردية

و طالبت حركة التغيير الكردية المعروفة بتايدها للاستفتاء بتشكيل "حكومة انقاذ وطني" في اقليم كردستان الى حين إجراء الانتخابات، فيما أشارت الى أن "السياسة الفاشلة" لسلطات كردستان تهدد مكتسبات الكرد.

واضافت الحركة في بان لها يوم امس الاثنين الى إن "إجراء الإستفتاء الذي لم يضم أي خطة من قبل حزبي الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني جعل مكتسبات شعبنا أمام تهديد كبير نتيجة السياسة الفاشلة وعدم الإحساس بالمسؤولية من قبل سلطات كردستان الذين كانوا يستخدمون معاناة شعبنا لمصالحهم الشخصية والحزبية".

كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني

دعا الناطق باسم كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، شوان الداودي، البارزاني الى الاحتكام للمنطق والعقل في الأزمة بين بغداد واربيل لتجنب الحرب الاهلية".

وأضاف الداودي"علينا أن نحتكم إلى العقل واحتواء الأزمة وتجنّب طريق الحروب وأنّ هناك رؤى مختلفة بين الأحزاب الكردية بشأن الاستفتاء ".

هيمن هورامي

انجاز القوات العراقية يوم امس في كركوك دفع هيمن هورامي، مستشار الاعلامي لمسعود البارزاني، للقول الى ان هناك أنباء طيبة عن إعادة تأكيد الوحدة الوطنية في مواجهة كل الضغوط.

قائمة الجيل الجديد الكردستانية

ايضاً طالب شاسوار عبد الواحد زعيم قائمة الجيل الجديد الكردستانية يوم امس الاثنين باستقالة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وقيادات الاحزاب الخمسة الحاكمة فورا، مهددا باللجوء الى الشارع.

وشن الواحد هجوماً عنيفاً على البارزاني مطالباً اياه بالاستقالة، قائلاً انه “يجب على بارزاني وقيادة الاحزاب الخمسة الحاكمة في الاقليم تقديم استقالاتهم فورا، كونهم السبب في حدوث الاوضاع الحالية”.

وهدد الواحد بالنزول الى الشارع قائلاً “في حال لم تقر قيادات الاقليم بالمسؤولية عن هذه الاحداث، فانهم سيلجؤون الى تحريك الشارع لاجل انهاء هذه الحكومة الفاشلة”.

وببر الواحد انجاز القوات العراقية في كركوك قائلاً ان “احداث كركوك قد اسدلت الستار عن الوضع المسأوي في كردستان، واظهرت ان الاحزاب التقليدية قد فشلت في ايصال شعبنا الى بر الامان، بل بالعكس فانهم وضعوا الكرد في دوامة مظلمة، والفشل في كركوك يعود الى تلك النخبة السياسية المسيطرة على الحياة السياسية في كردستان منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي”.

واضاف، ان “ما يحدث الان مجرد نتائج اولية للاستفتاء الذي اصر مسعود بارزاني على اجرائه في الـ 25 ايلول 2017 بمساعدة الاحزاب السياسية وقياداتها التقليدية، وقيامهم بالغض عن نصائح واقتراحات اصدقاء شعبنا في الداخل والخارج وجعل المصالح الشخصية فوق المصالح العليا لشعب كردستان”.

وطالب الواحد باستقالة الحكومة نيجرفان بارزاني، والاسراع في تشكيل حكومة مؤقتة لا تظم الشخصيات السياسية التقليدية، وان تقوم الحكومة الجديدة بالتعاون مع الامم المتحدة التهيئة لانتخابات برلمان كردستان وفق المعايير الدولية.

وختم الواحد بيانه قائلاً ان “الشعب الكردي يواجه معضلة خطيرة، وجاء الوقت الذي يجب فيه ان يقوم فيه الجميع بدراسة نقدية للواقع الجديد و محاسبة المقصرين المسؤولين عن هذه الاحداث”.

يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي، وجه فجر اليوم الاثنين، القوات الامنية بفرض الامن في محافظة كركوك، بالتعاون مع ابناء المحافظة، واستطاع الجيش العراقي من بسط السيطر الكاملة على المدينة دون اي مقاومة تذكر من قوات البيشمركة.  

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

العراق كردستان العراق البيشمركة البارزاني الاحزاب الكردية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين لانفصال كتالونيا
مظاهرات في مدريد ضد انفصال كتالونيا
كتالونيا تقرع طبول الاستقلال.. ونوم المعارضين أمام مبنى القضاء الاسباني
وفاة 10 أشخاص في كوبا بسبب إعصار إيرما
اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين لانفصال كتالونيا

اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين لانفصال كتالونيا

أطفال ميانمار يعيشون حياة بائسة في الملاجئ
الجيش السوري يتصدى لهجمات جبهة النصرة في ريف حماة
مسلمو الروهينجا يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة
کسر الطوق عن دیرالزور و فرحة اهالی الحسکة