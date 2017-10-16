بالصور: تغييرات طبيعية تنذر بالخطر

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  الثلاثاء 26 محرم 1439
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البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

السعودية تشتري"أس- 400" و"ثاد": تعزيز أوراق أم لعب بالنار؟ الوقت- لم تمضِ ساعات قليلة على توقيع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صفقة "اس-400" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتّى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة

شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟ فبالرغم من التشابه بين حال كردستان العراق وحال جنوب السودان، تبدو حال كردستان أصعب وأسوأ من حال جنوب السودان، وبالتأكيد أصعب وأسوأ من الصحراء الغربية ضمناً

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المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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تقارير

بالصور: تغييرات طبيعية تنذر بالخطر

الإثنين 25 محرم 1439
 
 
 
 
 
بالصور: تغييرات طبيعية تنذر بالخطر

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قمة المناخ: اتفاق "تاريخي" لمكافحة الاحتباس الحراري

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الوقت- تشهد دورة الحياة العادية الكثير من التغييرات الطبيعية التي نلاحظها بحلول فصول السنة المختلفة، وما يرافق ذلك من تساقط لأوراق الأشجار والأمطار والثلوج وغيرها، ولكن عالمنا اليوم يشهد نوعاً آخر من التغييرات غير الطبيعية والتي يمكن وصفها بالشاذة والخطيرة، والتي لها أثر سلبي كبير على مستقبل الكوكب والحياة عليه، وفيما يلي أبرز هذه التغييرات.

جفاف البحيرات غير المنطقي:

بُحيرة Oroville في ولاية كاليفورنيا بأمريكا

تعتبر هذه البحيرة ثاني أكبر مخزن للمياه في أمريكا، ويعاني هذا المخزن الطبيعي الضخم من حالة جفاف كبيرة إمتدت طوال السنوات الستة الأخيرة. واليوم أوشك هذا المخزون الطبيعي من المياه على الجفاف التام تقريباً حتى أن المنقبين بدأو البحث عن حفريات قديمة في بعض أجزاء البحيرة بكل سهولة.

بحر آرال  Aral Sea بوسط آسيا (2000-2014)

هذا البحر المعزول يعتبر بحراً داخلياً في آسيا الوسطى يحده من الجنوب أوزبكستان ومن الشمال كازاخستان، عرف أيضاً بإسم خوارزم أو البحر الأزرق. شهد هذا البحر جفافاً غير مسبوق نتيجة لإنقطاع تغذيته من نهر حُول إلى مشروع زراعي في الإتحاد السوفياتي في سيتينيات القرن الماضي. واليوم بات شبه صحراء قاحلة كبيرة بسبب أكبر تدخل مدمر للإنسان خلال القرن الماضي.

بحيرة باويل Powell Lake بولاية أريزونا (1999-2014)

 

شهدت هذه البحيرة إنحساراً كبيراً في مياهها كما ترون في الصور وذلك نتيجة تدخل الإنسان بإقامة مشاريع زراعية وزيادة إستهلاك المياه وغيرها من أمور.

مسألة التغييرات الطبيعية التي شهدها الكوكب لم تقتصر على جفاف المياه فقط بل تعدت ذلك إلى كوارث بيئية على صعيد ذوبان الثلوج القطبية والتغيير المناخي وأمور أخرى سنمر على بعضها:

ذوبان جبل توبوجان الجليدي بولاية ألاسكا (1909 - 2000)

مشهد الجبل الذي ترونه في الصورة كان يكسوه الثلج والجليد بشكل كامل يوماً ما، أما اليوم ونتيجة الذوبان فقد مظهره الأبيض، والأمر لا يتوقف على المظهر لأن هذه المسألة ستؤثر سلباً على التغيير المناخي وإزدياد الإحتباس الحراري.

ذوبان نهر موير الجليدي بولاية ألاسكا (1904 - 2004)

كان هذا النهر مكسوّاً بالجليد بشكل كامل خلال القرنين الماضيين، ولكنه بدءاً من عام 1892 بدأ بالإنحسار بشكل سريع جداً وها هو اليوم ممتلئ بمياه المحيط التي إحتلت مكان الجليد.

نهر كوري الجليدي (1978-2011)

هذا النهر تاريخي إذ استمر لعصور عديدة، ولكن في الـ500 سنة الماضية بدأ ينحسر بشكل كبير إلى أن وصل إلى نصف حجمه الأساسي والأسوء أنه لا يزال ينحسر إلى الآن.

الغابات أيضاً تشهد تدميراً وإنحساراً كبيراً هي الأخرى كما الجليد ومياه البحار والأنهار:

الغابات الموجودة بروندونيا بالبرازيل (1975 - 2009)

تشهد هذه الغابات الممتدة على أرض شاسعة في روندونيا البرازيلية عملية تدمير ممنهجة فقد تم قطع ما يقارب الـ 40 بالمئة من مساحاتها الخضراء قبل حلول عام 2003 وهذا التدمير مستمر إلى يومنا.

غابات مابيرا بأوغاندا (2001 - 2006)

تعاني هذه الغابات الكبيرة ذات القيمة الهائلة من حيث تنوعها البيئي إبادة تامة بسبب سعي سكان تلك المنطقة إلى تبديل أشجار الغابات بقصب السكر الذي يزرعونه ويعتاشون منه.

مدينة نيويورك ( 1911 – 2008)

الغزو الذي يستهدف البيئة لم يتقصر على العوامل الطبيعية فهجمة الإسمنت إجتاحت العالم أجمع على حساب المساحات الخضراء، ونيويورك أبرز هذه الأمثلة ويمكن ملاحظة ذلك من الصورة.

جبل ميترهون على الحدود السويسرية الإيطالية (1960 - 2005)

لطالما كان جبل ميترهون مليء بالثلوج على مدار السنة إلا أن الجفاف غيّر هذه المسألة وبات الجبل كما ترونه في الصورة، وكان لهذه المسألة نفعاً واحداً هو أنه أصبح وجهة سياحية محببة لكثيرين.

بُحيرة مار تشيكويتا في الأرجنتين ( 1998 – 2011)

حسب بعض الدراسات الأخيرة فإن بُحيرة "Mar Chiquita" ستجف نهائياً خلال السنوات القليلة القادمة تاركةً خلفها أرض مالحة كبيرة.

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كلمات مفتاحية :

التغييرات المناخية الإحتباس الحراري

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