عدوان اسرائيلي على شرق دمشق

الوقت- قام الكيان الاسرائيلي اليوم الاثنين بعدوان على شرق العاصمة السورية دمشق حيث قصفت مقاتلات إسرائيلية، بطارية دفاع جوي تابعة للجيش السوري شرق دمشق.

وبحسب ما قال الناطق باسم الكيان الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "أغارت مقاتلات إسرائيلية على بطارية للدفاعات الجوية في موقع رمضان الواقع على بعد 50 كم شرق دمشق بعد إطلاقها صاروخ أرض- جو من طراز sa-5 على طائرة سلاح الجو كانت في مهمة تصوير اعتيادية في الأجواء اللبنانية صباح اليوم".

وأضاف أدرعي: "الصاروخ السوري لم يشكل أي تهديد على طائراتنا، وعادت إلى قواعدها بسلام".